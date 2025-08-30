Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания

Валентина РоманенкоСуббота, 30 августа 2025, 09:02
Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания
иллюстративное фото ПВО из Facebook

В ночь на 30 августа Россия нанесла по Украине удар ударными БПЛА, ракетами воздушного, наземного и морского базирования. ПВО обезвредила 548 из 582 средств нападения противника, есть попадания и падение обломков.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 19.00 пятницы враг выпустил:

Реклама:

- 537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 8 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края – РФ.;

- 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. – РФ., акватории Черного моря и ВОТ Запорожской обл.).

РЕКЛАМА:

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

- 510 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

 

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, в воздухе еще несколько вражеских БПЛА. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

Что предшествовало: В результате массированной атаки РФ в ночь на 30 августа в Запорожье и Днепре есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Напомним: Больше всего с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила воздушных целей в ночь на 9 июля 2025 года – 741. ПВО обезвредила 718 из них, Воздушные силы зафиксировали попадания в 4 локациях, а также падение сбитых – в 14 локациях.

ракетный ударШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
фото, видеоУкраина нанесла удар по НПЗ в Краснодарском крае и Самарской области – Генштаб
Мерц: Россия ежедневно атакует инфраструктуру Германии и дестабилизирует страну
дополнено, видеоРоссияне нанесли массированный удар по Запорожью: один человек погиб, 22 ранены
Макрон: Если Путин не пойдет на встречу с Зеленским, то Трамп должен отреагировать
На военном мемориальном кладбище прошли первые захоронения: Зеленский показал церемонию
Все новости...
ракетный удар
Возле Черкасс поврежден лицей из-за российской атаки
РФ нанесла комбинированный удар по Днепропетровской области: повреждены инфраструктурные объекты
Польша подняла авиацию из-за ракетных ударов России по западу Украины
Последние новости
11:27
Главы МИД ЕС обсуждают давление на Россию с коллегами из Британии, Исландии и Норвегии
11:13
видеоРоссияне масштабировали использование анти-тепловизионных плащей, чтобы наступать ночью – Deepstate
10:57
В Запорожской области без света 25 тысяч абонентов из-за российской атаки
10:40
видеоПольша выслала 15 украинцев, которые "представляли угрозу общественной безопасности"
10:23
Финляндия хочет готовить 19-й пакет санкций вместе с США
10:15
Выручка заведений общественного питания Украины выросла на 5%
10:01
фотоЗеленский: Время, отведенное на подготовку встречи лидеров, Москва использовала для ударов
09:52
Международная шахматная федерация забрала звание гроссмейстера у бывшего украинца
09:38
Возле Черкасс поврежден лицей из-за российской атаки
09:16
Каллас: Замороженные активы нельзя возвращать РФ без репараций
Все новости...
Реклама:
Реклама: