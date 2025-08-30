Россия атаковала 582 дронами и ракетами, ПВО обезвредила большинство из них, есть попадания

В ночь на 30 августа Россия нанесла по Украине удар ударными БПЛА, ракетами воздушного, наземного и морского базирования. ПВО обезвредила 548 из 582 средств нападения противника, есть попадания и падение обломков.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: С 19.00 пятницы враг выпустил:

- 537 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ;

- 8 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Ростовской обл., Краснодарского края – РФ.;

- 37 крылатых/авиационных ракет воздушного, наземного и морского базирования: Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59 (районы пусков из Саратовской обл. – РФ., акватории Черного моря и ВОТ Запорожской обл.).

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 548 воздушных целей:

- 510 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов;

- 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

- 32 крылатые/авиационные ракеты Х-101, "Калибр", "Искандер-К", Х-59.

Зафиксировано попадание 5 ракет и 24 ударных дронов на 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 21 локации.

Воздушные силы отмечают, что атака продолжается, в воздухе еще несколько вражеских БПЛА. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности и находиться в укрытиях.

Что предшествовало: В результате массированной атаки РФ в ночь на 30 августа в Запорожье и Днепре есть разрушения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

Напомним: Больше всего с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила воздушных целей в ночь на 9 июля 2025 года – 741. ПВО обезвредила 718 из них, Воздушные силы зафиксировали попадания в 4 локациях, а также падение сбитых – в 14 локациях.