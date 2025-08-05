Коррупция при закупке дронов: еще одну подозреваемую отправили под стражу

Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.

Источник: ВАКС и Суспільне из зала суда

Дословно суд: "5 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к директору ООО, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 001 508 грн".

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Детали: Также подозреваемую в случае внесения залога обязали: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию; не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.

ВАКС не называет имя подозреваемой. Но по данным Суспільного, речь идет о директоре компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой.

Ей инкриминируют совершение нарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УК Украины.

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