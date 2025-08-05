Коррупция при закупке дронов: еще одну подозреваемую отправили под стражу
Высший антикоррупционный суд избрал директору компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в размере более 2 млн грн.
Источник: ВАКС и Суспільне из зала суда
Дословно суд: "5 августа следственный судья Высшего антикоррупционного суда применил к директору ООО, которая является подозреваемой по делу о закупке РЭБ и БПЛА, меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 2 001 508 грн".
Детали: Также подозреваемую в случае внесения залога обязали: прибывать к следователю, прокурору, следственному судье, суду по каждому требованию; не покидать пределы Киева и области без разрешения следователя, прокурора или суда; сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с определенными в постановлении следственного судьи лицами; сдать паспорт для выезда за границу и носить электронное средство контроля.
ВАКС не называет имя подозреваемой. Но по данным Суспільного, речь идет о директоре компании ООО "АКОПТЕРС" Евгении Сидельниковой.
Ей инкриминируют совершение нарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц) ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований) УК Украины.
Предыстория:
- 2 августа президент Владимир Зеленский после доклада директора НАБУ Семена Кривоноса и главы САП Александра Клименко заявил о разоблачении на взятке народного депутата, а также руководителей районной и городской администраций, военнослужащих Нацгвардии.
- Позже НАБУ и САП уточнили, что разоблачили во взяточничестве при закупке БпЛА и средств РЭБ действующего нардепа, руководителей районной и городской военных гражданских администраций, военнослужащих Нацгвардии – схема заключалась в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам.
- По данным источников УП в правоохранительных органах, среди лиц, которых НАБУ и САП разоблачили в масштабной коррупции – нардеп от "Слуги народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА и бывший председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай, а также начальник Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.
- ВАКС избрал Гайдаю меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 10 млн. грн.
- Нардепа Кузнецова суд отправил под стражу на 60 суток с возможностью внесения 8 млн. грн залога.