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Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и европейскими лидерами

Татьяна ОлейникСреда, 6 августа 2025, 20:38
Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и европейскими лидерами
Фото - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку".

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Детали: По словам Зеленского, лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве".

Обновлено: Впоследствии в обращении Зеленский добавил, что Украина предложила, чтобы представители Украины и партнеров в ближайшее время обсудили позиции.

"Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители – Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности – будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд".

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Что предшествовало:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с Путиным.
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.

ТрампЗеленскийСША
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