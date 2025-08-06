Зеленский рассказал о разговоре с Трампом и европейскими лидерами
Президент Украины Владимир Зеленский по дороге от бригад в Сумской области провел разговор с президентом США Дональдом Трампом и европейскими лидерами о приезде Стива Виткоффа в Москву.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь: "Наша общая позиция с партнерами абсолютно четкая: война должна закончиться. И это должно быть честное завершение. В разговоре также приняли участие европейские лидеры, и я благодарен каждому из них за поддержку".
Детали: По словам Зеленского, лидеры обсудили "то, что было озвучено в Москве".
Обновлено: Впоследствии в обращении Зеленский добавил, что Украина предложила, чтобы представители Украины и партнеров в ближайшее время обсудили позиции.
"Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня, давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули в деталях ни нас, ни Соединенные Штаты. Мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители – Украины и партнеров, наши советники по вопросам безопасности – будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд".
Что предшествовало:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с Путиным.
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.