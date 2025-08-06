NYT: Трамп намерен провести встречу с Путиным на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщили изданию два человека, знакомые с планом, Трамп намерен встретиться лично с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

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По данным издания, Трамп рассказал о своих планах во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Зеленским в среду. Европейские лидеры не будут присутствовать на этих встречах.

The New York Times неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом Трампа, но Зеленский участвовал в телефонном разговоре.

В телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

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