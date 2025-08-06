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NYT: Трамп намерен провести встречу с Путиным на следующей неделе

Татьяна ОлейникСреда, 6 августа 2025, 22:15
NYT: Трамп намерен провести встречу с Путиным на следующей неделе
Трамп. Фото - getty images

Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Источник: The New York Times

Детали: Как сообщили изданию два человека, знакомые с планом, Трамп намерен встретиться лично с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.

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По данным издания, Трамп рассказал о своих планах во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Зеленским в среду. Европейские лидеры не будут присутствовать на этих встречах.

The New York Times неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом Трампа, но Зеленский участвовал в телефонном разговоре.

В телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.

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Что предшествовало:

  • Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
  • Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с Путиным.
  • В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.

ПутинЗеленский
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