NYT: Трамп намерен провести встречу с Путиным на следующей неделе
Президент США Дональд Трамп намерен встретиться с лидером Кремля Владимиром Путиным на следующей неделе, а после этого организовать трехстороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Источник: The New York Times
Детали: Как сообщили изданию два человека, знакомые с планом, Трамп намерен встретиться лично с Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого планирует провести трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским.
По данным издания, Трамп рассказал о своих планах во время телефонного разговора с европейскими лидерами и Зеленским в среду. Европейские лидеры не будут присутствовать на этих встречах.
The New York Times неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом Трампа, но Зеленский участвовал в телефонном разговоре.
В телефонном разговоре также участвовали премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель Трампа Стив Виткофф.
Что предшествовало:
- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф в среду провел встречу в Кремле с правителем России Владимиром Путиным, она длилась около трех часов
- Трамп заявил, что спецпосланник Стив Виткофф провел "продуктивную встречу" с Путиным.
- В Кремле заявили, что во время разговора Путина с Виткоффом состоялся обмен "определенными сигналами" относительно российско-украинской войны.