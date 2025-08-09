Зеленский поговорил с британским премьером Стармером

Президент Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Великобритании Киером Стармером о обеспечении мира в Украине.

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях, передаёт "Европейская правда"

Дословно: "Мы одинаково видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести всё к обсуждению невозможного".

Детали: Президент отметил, что сейчас нужны чёткие шаги, а также максимальная координация с партнёрами.

Что этому предшествовало: