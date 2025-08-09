Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поговорил с британским премьером Стармером

Уляна Кричковская, Ольга КацимонСуббота, 9 августа 2025, 14:06
Зеленский поговорил с британским премьером Стармером
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Великобритании Киером Стармером о обеспечении мира в Украине.

Источник: сообщение Зеленского в соцсетях, передаёт "Европейская правда"

Дословно: "Мы одинаково видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести всё к обсуждению невозможного".

Реклама:

Детали: Президент отметил, что сейчас нужны чёткие шаги, а также максимальная координация с партнёрами.

Что этому предшествовало:

ЗеленскийВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Bild: Виткофф мог неправильно понять требования Путина для перемирия в Украине
Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
ВидеоСБУ ударила дронами по складу "Шахедов" в Татарстане, БПЛА пролетели 1300 км
ОбновленоРоссияне дважды атаковали автобус под Херсоном: двое погибших и 19 пострадавших
ВидеоВ Днепре расследуют возможное избиение мужчины сотрудниками ТЦК
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
Все новости...
Зеленский
Зеленский ввёл санкции против "Росатома" и энергетических структур РФ
Зеленский об "обмене территориями": Мы не будем дарить свою землю оккупантам
Зеленский может присоединиться к саммиту Путина и Трампа 15 августа – СМИ
Последние новости
15:50
Зеленский: Не видим подвижек в российской позиции
15:48
15:37
На западе Украины 10 августа прогнозируются грозы, град и шквалы
15:27
По требованию Лины Костенко во Львове отменили концерт ее поэзии: что случилось
15:16
В Литве – митинг в память о сфальсифицированных президентских выборах в Беларуси
15:06
Британия подтвердила встречу советников по нацбезопасности перед саммитом Трампа и Путина
15:00
ВТО улучшил прогноз торговли в 2025 году, несмотря на политику США
14:50
Bild: Виткофф мог неправильно понять требования Путина для перемирия в Украине
14:47
ChatGPT дает подросткам опасные советы о наркотиках, диетах и самоубийствах – исследование
14:31
Минобороны представило нового спикера с фронтовым опытом
Все новости...
Реклама:
Реклама: