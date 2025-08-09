Зеленский поговорил с британским премьером Стармером
Суббота, 9 августа 2025, 14:06
Президент Владимир Зеленский провёл разговор с премьер-министром Великобритании Киером Стармером о обеспечении мира в Украине.
Источник: сообщение Зеленского в соцсетях, передаёт "Европейская правда"
Дословно: "Мы одинаково видим необходимость действительно устойчивого мира для Украины и опасность российского плана свести всё к обсуждению невозможного".
Реклама:
Детали: Президент отметил, что сейчас нужны чёткие шаги, а также максимальная координация с партнёрами.
Что этому предшествовало:
- В субботу Зеленский отреагировал на сообщения о том, что для завершения войны Украине необходимо пойти на обмен территориями. Президент Украины подчеркнул, что Киев не пойдёт на территориальные уступки России.
- Встреча лидеров США и России состоится 15 августа на Аляске, дату и место подтвердили обе стороны.
- 8 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в мирном соглашении по российско-украинской войне стоит ожидать "определённый обмен территориями".