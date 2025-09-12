"Взрослые мужчины выли и звали маму": экс-политзаключенные рассказали о пытках в Беларуси

Белорусские политзаключенные, освобожденные 11 сентября из тюрем и депортированные в Литву, сравнили условия заключения режимом Лукашенко со средневековыми пытками.

Источник: пресс-конференция в Вильнюсе 12 сентября, "Радио Свобода"

Прямая речь анархиста Николая Дзядка: "Мир не представляет масштабов того, что происходит в Беларуси, – нарушения прав человека, сексуального и физического насилия... Я находился в одиночной камере, это было в гродненской тюрьме. Я просыпался ночью от того, что взрослые мужчины буквально выли. Они звали свою маму. Настолько они страдали – от холода. Они начинали слышать голоса. Никто их не бил. Но на самом деле я убедился, что человека можно довести до сумасшествия и смерти, оставив его в одиночной камере".

Детали: "Другой освобожденный 11 сентября Геннадий Фединич рассказал, что утром в тот день, когда политзаключенных должны были вывозить из СИЗО КГБ, их даже не накормили – дали чай и ложку каши: "Никто не стал есть, конечно. Но эта враждебность, которая там существует, наводит на мысль, что действия людей направлены на то, чтобы сделать все хуже. Ничего, выдержим".

Лидер белорусских демократических сил и председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская заявила, что все освобожденные политзаключенные должны иметь право уехать или остаться в Беларуси.

"Мы все рады видеть людей на свободе, но называем вещи своими именами. То, что произошло вчера, – это не освобождение, а принудительная депортация. Мы все переживаем за судьбу Николая Статкевича, который отказался выезжать из Беларуси. И он имел на это право. Теперь его местонахождение неизвестно. Его мужественный поступок напоминает поступок Марии Колесниковой, которая разорвала свой паспорт", – сказала она.

Лидер белорусской оппозиции добавила, что ее офис будет и дальше добиваться освобождения политзаключенных, а также помогать освобожденным с документами. За день, по ее словам, для помощи освобожденным политзаключенным собрали 85 тысяч евро.

Президент и генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус, выступивший после Тихановской, отметил, что администрация президента Дональда Трампа с самого начала участвовала в освобождении политзаключенных, и без этих усилий этого бы не произошло.

Предыстория: