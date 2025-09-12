"Взрослые мужчины выли и звали маму": экс-политзаключенные рассказали о пытках в Беларуси
Белорусские политзаключенные, освобожденные 11 сентября из тюрем и депортированные в Литву, сравнили условия заключения режимом Лукашенко со средневековыми пытками.
Источник: пресс-конференция в Вильнюсе 12 сентября, "Радио Свобода"
Прямая речь анархиста Николая Дзядка: "Мир не представляет масштабов того, что происходит в Беларуси, – нарушения прав человека, сексуального и физического насилия... Я находился в одиночной камере, это было в гродненской тюрьме. Я просыпался ночью от того, что взрослые мужчины буквально выли. Они звали свою маму. Настолько они страдали – от холода. Они начинали слышать голоса. Никто их не бил. Но на самом деле я убедился, что человека можно довести до сумасшествия и смерти, оставив его в одиночной камере".
Детали: "Другой освобожденный 11 сентября Геннадий Фединич рассказал, что утром в тот день, когда политзаключенных должны были вывозить из СИЗО КГБ, их даже не накормили – дали чай и ложку каши: "Никто не стал есть, конечно. Но эта враждебность, которая там существует, наводит на мысль, что действия людей направлены на то, чтобы сделать все хуже. Ничего, выдержим".
Лидер белорусских демократических сил и председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская заявила, что все освобожденные политзаключенные должны иметь право уехать или остаться в Беларуси.
"Мы все рады видеть людей на свободе, но называем вещи своими именами. То, что произошло вчера, – это не освобождение, а принудительная депортация. Мы все переживаем за судьбу Николая Статкевича, который отказался выезжать из Беларуси. И он имел на это право. Теперь его местонахождение неизвестно. Его мужественный поступок напоминает поступок Марии Колесниковой, которая разорвала свой паспорт", – сказала она.
Лидер белорусской оппозиции добавила, что ее офис будет и дальше добиваться освобождения политзаключенных, а также помогать освобожденным с документами. За день, по ее словам, для помощи освобожденным политзаключенным собрали 85 тысяч евро.
Президент и генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус, выступивший после Тихановской, отметил, что администрация президента Дональда Трампа с самого начала участвовала в освобождении политзаключенных, и без этих усилий этого бы не произошло.
Предыстория:
- В Беларуси 11 сентября из пенитенциарных учреждений освободили 38 граждан этой страны и 14 иностранцев – из Литвы, Латвии, Польши, Германии, Франции и Великобритании. Среди освобожденных – журналист "Радио Свобода" Игорь Лосик, который провел в заключении более пяти лет.
- Президент США Дональд Трамп, который в прошлом месяце провел телефонный разговор с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, в начале этого месяца сказал, что надеется на освобождение Минском многих из сотен политических заключенных.
- 36-летний Андрей Поднебенный стал девятым политзаключенным, который умер за решеткой в Беларуси и о котором стало известно.