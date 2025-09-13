Все разделы
Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий

Катерина ТищенкоСуббота, 13 сентября 2025, 22:12
Руководитель САП заявил о критических последствиях истории с урезанием полномочий
Директор НАБУ Семен Кривонос и руководитель САП Александр Клименко, фото Радио Свобода

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил о критичности последствий, которые повлекла за собой ситуация с ликвидацией независимости антикоррупционных структур и последующим восстановлением полномочий.

Источник: руководители САП и НАБУ в рамках ежегодной конференции YES, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Клименко: "Не стоит отрицать тот факт, что это (ликвидация независимости антикоррупционных органов и последующее возвращение полномочий – ред.) очень замедлило нашу работу. В определенный момент вообще остановило, остановило сотрудничество со многими разоблачителями, а потом нам нужно это все снова догонять...

Последствия есть, они достаточно критические. И в настоящее время также есть много препятствий, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу".

Детали: В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос отметил, что антикоррупционные органы настаивают на необходимости предоставить право руководителю САП самостоятельно начинать уголовные производства в отношении народных депутатов по подозрению в коррупционных действиях. Он отметил, что такие расследования не должен начинать генеральный прокурор.

"Почему это важно? Потому что у нас есть обязанность это делать, а вопрос в том, что мы не можем начинать. То есть, мы обязаны расследовать коррупционное преступление, но не можем это начинать", – пояснил директор НАБУ.

Кроме того, Кривонос напомнил о необходимости предоставления антикоррупционным структурам права автономного снятия информации ("прослушивания").

"По поводу прослушивания мы серьезно продвинулись со Службой безопасности Украины: сейчас завершаем построение соответствующих технических возможностей, в дальнейшем будем коммуницировать с ними по поводу предоставления доступа к этой инфраструктуре, чтобы мы могли прослушивать самостоятельно, не обращаясь в СБУ", – сказал он.

Предыстория:

  • Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
  • Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
  • Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
  • 31 июля Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Читайте также"И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?

"Выиграли битву, но не войну". Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения

Антикоррупционная прокуратураНАБУ
