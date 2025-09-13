Руководитель САП заявил о "критических последствиях" истории с урезанием полномочий

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил о критичности последствий, которые повлекла за собой ситуация с ликвидацией независимости антикоррупционных структур и последующим восстановлением полномочий.

Источник: руководители САП и НАБУ в рамках ежегодной конференции YES, сообщает "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Клименко: "Не стоит отрицать тот факт, что это (ликвидация независимости антикоррупционных органов и последующее возвращение полномочий – ред.) очень замедлило нашу работу. В определенный момент вообще остановило, остановило сотрудничество со многими разоблачителями, а потом нам нужно это все снова догонять...

Реклама:

Последствия есть, они достаточно критические. И в настоящее время также есть много препятствий, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу".

Детали: В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос отметил, что антикоррупционные органы настаивают на необходимости предоставить право руководителю САП самостоятельно начинать уголовные производства в отношении народных депутатов по подозрению в коррупционных действиях. Он отметил, что такие расследования не должен начинать генеральный прокурор.

"Почему это важно? Потому что у нас есть обязанность это делать, а вопрос в том, что мы не можем начинать. То есть, мы обязаны расследовать коррупционное преступление, но не можем это начинать", – пояснил директор НАБУ.

РЕКЛАМА:

Кроме того, Кривонос напомнил о необходимости предоставления антикоррупционным структурам права автономного снятия информации ("прослушивания").

"По поводу прослушивания мы серьезно продвинулись со Службой безопасности Украины: сейчас завершаем построение соответствующих технических возможностей, в дальнейшем будем коммуницировать с ними по поводу предоставления доступа к этой инфраструктуре, чтобы мы могли прослушивать самостоятельно, не обращаясь в СБУ", – сказал он.

Предыстория:

Верховная Рада 22 июля приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.

Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект. По его словам, этот документ обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

31 июля Верховная Рада приняла закон, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Читайте также: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?

"Выиграли битву, но не войну". Что происходит вокруг НАБУ и САП после попытки уничтожения