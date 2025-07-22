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Рада дала старт ликвидации независимости САП и НАБУ

Станислав ПогориловВторник, 22 июля 2025, 13:38
Рада дала старт ликвидации независимости САП и НАБУ
фото: Getty Images

Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект №12414, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Сейчас это независимые антикоррупционные институты.

Источник: трансляция заседания парламента, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram

Детали: За соответствующий законопроект с правками проголосовали 263 народных избранника.

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Ряд народных депутатов перед голосованием за законопроект заблокировали трибуну. Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, это "единственный вариант, как это можно хоть теоретически остановить" принятие законопроекта.

Ряд народных депутатов перед голосованием за законопроект заблокировали трибуну. Как пояснил народный депутат Ярослав Железняк, это "единственный вариант, как это можно хоть теоретически остановить" принятие законопроекта.

Верховная РадаНАБУАнтикоррупционная прокуратура
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