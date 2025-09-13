Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив про критичність наслідків, які спричинила ситуація з ліквідацією незалежності антикорупційних структур і подальшим відновленням повноважень.

Джерело: керівники САП і НАБУ в рамках щорічної конференції YES, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Клименка: "Не варто відкидати того факту, що це (ліквідація незалежності антикорупційних органів і подальше повернення повноважень – ред.) дуже сповільнило нашу роботу. В певний момент взагалі зупинило, зупинило співпрацю з багатьма викривачами, а потім нам потрібно це все знову доганяти…

Наслідки є, вони досить критичні. І на даний час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу".

Деталі: В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос зазначив, що антикорупційні органи наполягають на необхідності надати право керівнику САП самостійно розпочинати кримінальні провадження щодо народних депутатів за підозрою в корупційних діях. Він зазначив, що такі розслідування не має розпочинати генеральний прокурор.

"Чому це важливо? Тому що у нас є обов'язок це робити, а питання в тому, що ми не можемо розпочинати. Тобто, ми зобов'язані розслідувати корупційний злочин, але не можемо це починати", - пояснив директор НАБУ.

Крім того, Кривонос нагадав про необхідність надання антикорупційним структурам права автономного зняття інформації ("прослуховування").

"Щодо прослуховування ми серйозно просунулися зі Службою безпеки України: зараз завершуємо побудову відповідних технічних можливостей, надалі будемо комунікувати з ними щодо надання доступу до цієї інфраструктури, щоб ми могли прослуховувати самостійно, не звертаючись до СБУ", - сказав він.

Передісторія:

Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.

У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.

Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".

31 липня Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

