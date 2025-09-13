Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Керівник САП заявив про "критичні наслідки" історії з урізанням повноважень

Катерина ТищенкоСубота, 13 вересня 2025, 22:12
Керівник САП заявив про критичні наслідки історії з урізанням повноважень
Дикретор НАБУ Семен Кривонос (ліворуч) та керівник САП Олександр Клименко, фото Радіо Свобода

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив про критичність наслідків, які спричинила ситуація з ліквідацією незалежності антикорупційних структур і подальшим відновленням повноважень.

Джерело: керівники САП і НАБУ в рамках щорічної конференції YES, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Клименка: "Не варто відкидати того факту, що це (ліквідація незалежності антикорупційних органів і подальше повернення повноважень – ред.) дуже сповільнило нашу роботу. В певний момент взагалі зупинило, зупинило співпрацю з багатьма викривачами, а потім нам потрібно це все знову доганяти…

Реклама:

Наслідки є, вони досить критичні. І на даний час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу".

Деталі: В свою чергу директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос зазначив, що антикорупційні органи наполягають на необхідності надати право керівнику САП самостійно розпочинати кримінальні провадження щодо народних депутатів за підозрою в корупційних діях. Він зазначив, що такі розслідування не має розпочинати генеральний прокурор.

"Чому це важливо? Тому що у нас є обов'язок це робити, а питання в тому, що ми не можемо розпочинати. Тобто, ми зобов'язані розслідувати корупційний злочин, але не можемо це починати", - пояснив директор НАБУ.

614РЕКЛАМА:

Крім того, Кривонос нагадав про необхідність надання антикорупційним структурам права автономного зняття інформації ("прослуховування").

"Щодо прослуховування ми серйозно просунулися зі Службою безпеки України: зараз завершуємо побудову відповідних технічних можливостей, надалі будемо комунікувати з ними щодо надання доступу до цієї інфраструктури, щоб ми могли прослуховувати самостійно, не звертаючись до СБУ", - сказав він.

Передісторія:

  • Верховна Рада 22 липня ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері того ж дня президент Володимир Зеленський підписав документ.
  • У багатьох містах України кілька днів поспіль після ухвалення цієї законодавчої ініціативи відбувалися акції протесту.
  • Реагуючи на суспільний спротив і занепокоєння партнерів, Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
  • 31 липня Верховна Рада ухвалила закон, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам – НАБУ і САП.

Читайте також: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?

"Виграли битву, але не війну". Що відбувається довкола НАБУ і САП після спроби знищення

Антикорупційна прокуратураНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоПожежі, загиблий і понад 10 потерпілих – рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя
ЦАХАЛ розпочав наземний наступ на Газу – ЗМІ
оновленоРосіяни проникли в Ямпіль на Донеччині, у селі йдуть бої
Туск заявив, що над урядовими будівлями у Варшаві літав дрон
оновленоУ Києві в квартирі вибухнула граната: загинули двоє людей, ще одна постраждала
Зневага до цілісності України : у МЗС відреагували на зустріч Лукашенка з колаборантом Сальдо
Усі новини...
Антикорупційна прокуратура
САП просить конфіскувати землю й будинки головного санлікаря України на понад 3 мільйона
Круїзний катер, квартири в Києві: САП просить конфіскувати активи ексголови Дарницької РДА
На екскерівницю Хмельницької МСЕК Крупу надягли електронний браслет
Останні новини
07:37
США не вводитимуть нові мита на Китай без дій Європи – міністр фінансів
07:31
Генштаб оновив дані про втрати РФ: ще 910 окупантів за добу
07:24
Сікорський заявив главі МЗС Китаю про необхідність поважати суверенітет України
07:12
фото, відео На Київщині через атаку РФ горіла стоянка ТЦ, вдруге окупанти вдарили по рятувальниках
06:52
фото, відеоПожежі, загиблий і понад 10 потерпілих – рятувальники показали наслідки атаки РФ на Запоріжжя
06:34
Кроуфорд змістив Усика з вершини рейтингу найкращих боксерів світу
05:58
CNN: В адміністрації Трампа кажуть, що досягли угоди з Китаєм щодо TikTok
04:56
Рубіо прокоментував ситуацію із санкціями США проти Росії
04:32
PayPal запускає одноразові платіжні посилання, які будуть підтримувати криптовалюту
03:42
оновленоСуми атакували ворожі БпЛА, частина міста – без електрики
Усі новини...
Реклама:
Реклама: