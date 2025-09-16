Детективу НАБУ, который вел дело Миндыча, сообщили о новом подозрении

Правоохранители сообщили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, которого задержала СБУ по подозрению в связях с РФ, о новом подозрении в совершении коррупционного преступления.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "Под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора сообщено об изменении ранее сообщенного подозрения одному из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ, который в настоящее время находится под стражей по подозрению в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 УК Украины).

В ходе досудебного расследования выявлены новые факты противоправной деятельности указанного высокопоставленного чиновника НАБУ и на основе собранных доказательств ему сообщено о новом подозрении в совершении коррупционного уголовного правонарушения".

Детали: В ОГП сообщают, что информацию получили с телефона подозреваемого.

В ведомстве имя подозреваемого не называют, однако речь идет о детективе НАБУ Руслане Магамедрасулове, которого летом задержала СБУ по подозрению в связях с РФ.

Согласно материалам дела, весной 2025 года Магамедрасулов получил от одного из своих контактов предложение "решить проблемные вопросы" в налоговых органах для ряда украинских предприятий.

Дословно: "Речь шла о принятии органами Государственной налоговой службы Украины противоправных решений об исключении около десяти компаний из перечня рисковых, что должно было позволить заинтересованным лицам осуществить финансовые операции на сумму около 30 млн грн".

В прокуратуре отмечают, что анализ деятельности указанных фирм свидетельствует о наличии признаков принадлежности их к "конвертационному центру".

При этом стоимость таких услуг была оценена в сумме около 900 тыс. грн, что является эквивалентом 3% от общей заблокированной налоговой службой суммы денежных средств этих предприятий.

По данным следствия, должностное лицо НАБУ приняло это предложение и пыталось решить вопрос через бывшего высокопоставленного чиновника налоговой службы.

Также он обращался за помощью по этому поводу к одному из сотрудников правоохранительных органов, с которым некоторое время работал в НАБУ. Во время допросов эти лица подтвердили, что работник НАБУ действительно обращался к ним с такой просьбой.

Таким образом, Магамедрасулов ​​подозревается стражами порядка в принятии предложения неправомерной выгоды для себя и третьих лиц за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства по ч. 2 ст. 369-2 УКУ.

В настоящее время решается вопрос о сообщении о подозрении лицу, обратившемуся с предложением неправомерной выгоды.

Досудебное расследование осуществляют следователи СБУ и ДБР, при процессуальном руководстве ОГП и Киевской городской прокуратуры, а также при оперативном сопровождении СБУ.

Предыстория: