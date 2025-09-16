Детективу НАБУ, який вів справу Міндіча, повідомили про нову підозру

Правоохоронці повідомили детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову, якого затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ, про нову підозру за вчинення корупційного злочину.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри одному із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ, який наразі знаходиться під вартою за підозрою у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст.14 ч. 2 ст. 28 ч.1 ст. 111-2 КК України).

У ході досудового розслідування виявлено нові факти протиправної діяльності вказаного високопосадовця НАБУ та на основі зібраних доказів йому повідомлено про нову підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення".

Деталі: В ОГП повідомляють, що інформацію отримали з телефону підозрюваного.

У відомстві імені підозрюваного не називають, проте йдеться про детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, якого влітку затримала СБУ за підозрою у зв’язках із РФ.

Згідно з матеріалами справи, навесні 2025 року Магамедрасулов отримав від одного зі своїх контактів пропозицію "вирішити проблемні питання" в податкових органах для низки українських підприємств.

Дослівно: "Йшлося про прийняття органами Державної податкової служби України протиправних рішень про виключення близько десяти компаній з переліку ризикових, що мало дозволити зацікавленим особам здійснити фінансові операції на суму біля 30 млн грн".

У прокуратурі зазначають, що аналіз діяльності зазначених фірм свідчить про наявність ознак приналежності їх до "конвертаційного центру".

При цьому, вартість таких послуг була оцінена в сумі близько 900 тис. грн, що є еквівалентом 3% від загальної заблокованої податковою службою суми грошових коштів цих підприємств.

За даними слідства, посадовець НАБУ прийняв цю пропозицію та намагався вирішити питання через колишнього високопосадовця податкової служби.

Також він звертався за допомогою із цього приводу до одного зі співробітників правоохоронних органів, з яким певний час працював у НАБУ. Під час допитів згадані особи підтвердили, що працівник НАБУ дійсно звертався до них із таким проханням.

Таким чином, Магамедрасулов підозрюється правоохоронцями в прийнятті пропозиції неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави за ч. 2 ст. 369-2 ККУ.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру особі, яка звернулася з пропозицією неправомірної вигоди.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СБУ та ДБР, за процесуального керівництва ОГП та Київської міської прокуратури, а також за оперативного супроводу СБУ.

