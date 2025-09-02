Около 2000 северокорейских военнослужащих погибли в войне против Украины – Yonhap
Около 2000 северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли, заявили законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки.
Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap
Детали: Национальная разведывательная служба Южной Кореи также отметила, что Пхеньян планирует дополнительно отправить в Россию около 6000 солдат в рамках третьей партии войск для помощи Москве в войне против Украины. Указывается, что около 1000 боевых инженеров уже прибыли в РФ.
По данным разведки, существующие войска дислоцируются в "тылу как резервные силы".
Издание напоминает, что с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военных для поддержки военных действий России.
Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.
Предыстория:
- В конце апреля 2025 года южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки заявлял, что около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ.
- В июне государственные СМИ Северной Кореи показали кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, которые, как сообщают, погибли во время войны России против Украины.
- В августе Ким Чен Ын наградил солдат и командиров своей армии, участвовавших в боях в Курской области на стороне российских захватчиков, и встретился с семьями погибших.