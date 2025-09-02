Около 2000 северокорейских военнослужащих погибли в войне против Украины – Yonhap

Около 2000 северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли, заявили законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки.

Источник: южнокорейское информационное агентство Yonhap

Детали: Национальная разведывательная служба Южной Кореи также отметила, что Пхеньян планирует дополнительно отправить в Россию около 6000 солдат в рамках третьей партии войск для помощи Москве в войне против Украины. Указывается, что около 1000 боевых инженеров уже прибыли в РФ.

По данным разведки, существующие войска дислоцируются в "тылу как резервные силы".

Издание напоминает, что с октября прошлого года Северная Корея направила около 13 000 военных для поддержки военных действий России.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

Предыстория: