Ким Чен Ын наградил военных, воевавших на Курщине, и назвал свою армию "самой сильной"

Станислав ПогориловПятница, 22 августа 2025, 12:20
Ким Чен Ын наградил военных, воевавших на Курщине, и назвал свою армию самой сильной
Ким Чен Ын, фото: ЦТАК, "Новая газета"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат и командиров своей армии, участвовавших в боях в Курской области на стороне российских захватчиков, и встретился с семьями погибших.

Источник: государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК, Meduza, "Новая газета"

Детали: Северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало сводку и фотографии с торжественной встречи в Пхеньяне Ким Чен Ына с военным руководством и семьями корейцев, погибших во время боев на Курщине.

По словам диктатора, боевые действия армии КНДР в Курской области "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе".

 

На сцене была установлена стела с фотографиями 101 бойца. Число потерь корейских войск в операции в Курской области РФ в КНДР официально не публиковалось.

 

Предыстория:

  • В апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая на тот момент была частично под контролем ВСУ.
  • Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество основано на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".
  • Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею в июле 2025 года Ким Чен Ын заявил посланнику Кремля, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, в частности в отношении войны с Украиной.
  • Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg ранее заявлял, что Северная Корея поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.

КНДРРосcияКурская область Орбан
