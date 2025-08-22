Ким Чен Ын наградил военных, воевавших на Курщине, и назвал свою армию "самой сильной"

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат и командиров своей армии, участвовавших в боях в Курской области на стороне российских захватчиков, и встретился с семьями погибших.

Источник: государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК, Meduza, "Новая газета"

Детали: Северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало сводку и фотографии с торжественной встречи в Пхеньяне Ким Чен Ына с военным руководством и семьями корейцев, погибших во время боев на Курщине.

Реклама:

По словам диктатора, боевые действия армии КНДР в Курской области "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе".

На сцене была установлена стела с фотографиями 101 бойца. Число потерь корейских войск в операции в Курской области РФ в КНДР официально не публиковалось.

Предыстория:

РЕКЛАМА: