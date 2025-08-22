Ким Чен Ын наградил военных, воевавших на Курщине, и назвал свою армию "самой сильной"
Северокорейский диктатор Ким Чен Ын наградил солдат и командиров своей армии, участвовавших в боях в Курской области на стороне российских захватчиков, и встретился с семьями погибших.
Источник: государственное информагентство Северной Кореи ЦТАК, Meduza, "Новая газета"
Детали: Северокорейское информагентство ЦТАК опубликовало сводку и фотографии с торжественной встречи в Пхеньяне Ким Чен Ына с военным руководством и семьями корейцев, погибших во время боев на Курщине.
По словам диктатора, боевые действия армии КНДР в Курской области "закрепили за ней название и популярность как сильнейшей в мире" и "привели к победе".
На сцене была установлена стела с фотографиями 101 бойца. Число потерь корейских войск в операции в Курской области РФ в КНДР официально не публиковалось.
Предыстория:
- В апреле и Северная Корея, и Россия подтвердили участие северокорейских войск в войне России против Украины. В частности, сообщалось, что военных КНДР использовали в Курской области России, которая на тот момент была частично под контролем ВСУ.
- Тогда обе страны заявили, что их сотрудничество основано на договоре, подписанном главой Кремля Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном в июне прошлого года, который среди прочего предусматривает "взаимную оборону".
- Во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Северную Корею в июле 2025 года Ким Чен Ын заявил посланнику Кремля, что его страна готова "безоговорочно поддерживать" все действия Москвы, в частности в отношении войны с Украиной.
- Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg ранее заявлял, что Северная Корея поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.