В КНДР впервые показали солдат, погибших на войне в Украине

Государственные СМИ Северной Кореи показали кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, которые, как сообщают, погибли во время войны России против Украины.

Источник: Yonhap и The Korea Herald

Детали: На кадрах, обнародованных Центральным телевидением Кореи, видно, как Ким торжественно устанавливает северокорейский флаг над гробом во время церемонии возвращения останков северокорейских солдат, погибших во время войны против Украины на стороне РФ.

Реклама:

Фото - The Korea Herald

Также Северная Корея организовала мероприятие, посвященное первой годовщине подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В частности, его посетил Ким Чен Ын и российский министр культуры Ольга Любимова.

Артисты выступали под фото на фоне, где можно было увидеть северокорейских и российских солдат в зоне боевых действий, а также оккупантов с флагами обеих стран.

Фото - The Korea Herald

Среди прочего, в КНДР раскрыли, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области и приказал осуществить атаки между 22 октября и 22 декабря 2024 года.

РЕКЛАМА:

Это первый случай, когда северокорейские государственные СМИ показали фотографии своих солдат, которых отправляли в Россию.

Что предшествовало:

Южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки в конце апреля 2025 года заявлял, что около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ.