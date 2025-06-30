В КНДР впервые показали солдат, погибших на войне в Украине
Государственные СМИ Северной Кореи показали кадры, на которых лидер страны Ким Чен Ын оплакивает своих солдат, которые, как сообщают, погибли во время войны России против Украины.
Источник: Yonhap и The Korea Herald
Детали: На кадрах, обнародованных Центральным телевидением Кореи, видно, как Ким торжественно устанавливает северокорейский флаг над гробом во время церемонии возвращения останков северокорейских солдат, погибших во время войны против Украины на стороне РФ.
Также Северная Корея организовала мероприятие, посвященное первой годовщине подписания договора о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". В частности, его посетил Ким Чен Ын и российский министр культуры Ольга Любимова.
Артисты выступали под фото на фоне, где можно было увидеть северокорейских и российских солдат в зоне боевых действий, а также оккупантов с флагами обеих стран.
Среди прочего, в КНДР раскрыли, что Ким Чен Ын одобрил оперативные планы для северокорейских войск в Курской области и приказал осуществить атаки между 22 октября и 22 декабря 2024 года.
Это первый случай, когда северокорейские государственные СМИ показали фотографии своих солдат, которых отправляли в Россию.
Что предшествовало:
Южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки в конце апреля 2025 года заявлял, что около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ.