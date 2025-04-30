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На Курщине погибли около 600 северокорейских солдат – Сеул

Ирина БалачукСреда, 30 апреля 2025, 07:27
На Курщине погибли около 600 северокорейских солдат – Сеул
Подготовка северокорейских военных в России. Скриншот из видео РИА Новости

Около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ, заявил южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки.

Источник: Reuters, Русская служба BBC News, Yonhap

Дословно Reuters: "Около 600 северокорейских военнослужащих (из общей численности в 15 000 человек) погибли, воюя на стороне России против Украины".

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Прямая речь депутата парламента Южной Кореи Ли Сон Квона после брифинга, проведенного для законодателей Национальной разведывательной службой: "Сейчас потери северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, включая примерно 600 погибших".

Детали: По его словам, с начала этого года в Северную Корею вернули около 2000 солдат, которых сейчас удерживают в изоляции в Пхеньяне и других местах.

"Насколько я понимаю, тела павших солдат были кремированы на месте в Курской области России, прежде чем их (прах) перевезли обратно в КНДР", – рассказал Ли Сон Квон.

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По данным разведки Южной Кореи, в общем Северная Корея развернула в России 15 000 военнослужащих в два этапа.

Сообщается, что военные КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей.  

Южнокорейская разведка пока не обнаружила признаков развертывания новой группы войск КНДР, но не исключает, что это может произойти.

Предыстория:

Курская область КНДР
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