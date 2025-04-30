На Курщине погибли около 600 северокорейских солдат – Сеул
Около 600 северокорейцев погибли в войне России против Украины, в частности, участвуя в военных действиях в Курской области РФ, заявил южнокорейский законодатель со ссылкой на данные разведки.
Источник: Reuters, Русская служба BBC News, Yonhap
Дословно Reuters: "Около 600 северокорейских военнослужащих (из общей численности в 15 000 человек) погибли, воюя на стороне России против Украины".
Прямая речь депутата парламента Южной Кореи Ли Сон Квона после брифинга, проведенного для законодателей Национальной разведывательной службой: "Сейчас потери северокорейских войск оцениваются примерно в 4700 человек, включая примерно 600 погибших".
Детали: По его словам, с начала этого года в Северную Корею вернули около 2000 солдат, которых сейчас удерживают в изоляции в Пхеньяне и других местах.
"Насколько я понимаю, тела павших солдат были кремированы на месте в Курской области России, прежде чем их (прах) перевезли обратно в КНДР", – рассказал Ли Сон Квон.
По данным разведки Южной Кореи, в общем Северная Корея развернула в России 15 000 военнослужащих в два этапа.
Сообщается, что военные КНДР продемонстрировали признаки улучшения боевых возможностей.
Южнокорейская разведка пока не обнаружила признаков развертывания новой группы войск КНДР, но не исключает, что это может произойти.
Предыстория:
- В январе разведка Южной Кореи сообщала, что в войне против Украины погибли по меньшей мере 300 северокорейских солдат и еще 2 700 получили ранения.
- Президент Владимир Зеленский на 25-м заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн" в Германии 9 января называл немного иную цифру. По его данным, потери военных из Северной Кореи, которые воюют против Украины, тогда составили 4 тысячи человек ранеными и убитыми.
- В апреле лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил направление войск в Россию для войны против Украины, заявив, что это соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и РФ.
- Позже участие северокорейских войск в войне против Украины на стороне России подтвердил и глава РФ Владимир Путин. Он "поблагодарил" солдат КНДР.
- В США отреагировали на это "обеспокоенностью", а в Евросоюзе назвали это "проявлением отчаяния со стороны России".