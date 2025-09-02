Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия
Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.
Источник: hromadske, Офис генпрокурора
Детали: Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).
Во время судебного заседания фигурант признал свою вину в содеянном и назвал свои действия "местью украинской власти".
Вместе с тем он отверг сообщения о том, что российские спецслужбы его шантажировали, и добавил, что хочет, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.
Предыстория:
- 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
- Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
- Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
- На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.
- Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.