Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 14:04
Подозреваемый в убийстве Парубия в суде 2 сентября. Фото «Суспільне»

Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: hromadske, Офис генпрокурора

Детали: Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину в содеянном и назвал свои действия "местью украинской власти".

Вместе с тем он отверг сообщения о том, что российские спецслужбы его шантажировали, и добавил, что хочет, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.

Предыстория:

  • 30 августа 2025 года во Львове убили действующего нардепа и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Как сообщили в Офисе генпрокурора, неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Парубий погиб на месте. Нападавший скрылся, в городе была введена специальная операция "Сирена".
  • Зеленский в ночь на 1 сентября сообщил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего председателя Верховной Рады. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что подозреваемый был задержан в Хмельницкой области.
  • Нацполиция показала первые фото задержанного подозреваемого. Глава Нацполиции Иван Выговский подчеркнул, что это преступление не случайно и что в нем есть российский след.
  • На брифинге 1 сентября правоохранители сообщили, что следствие не исключает ни одной из версий по делу об убийстве народного депутата Андрея Парубия, но приоритетной считает - российский след.
  • Журналисты "Радио Свобода" утверждают, что подозреваемый в убийстве Парубия во время первых допросов признался в содеянном и сообщил о своих контактах с представителями России.

Парубийубийствосуд
