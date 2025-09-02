Суд арестовал подозреваемого в убийстве Парубия

Галицкий районный суд Львова арестовал на 60 суток без права внесения залога 52-летнего львовянина Михаила Сцельникова, которого подозревают в убийстве народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Источник: hromadske, Офис генпрокурора

Детали: Действия 52-летнего львовянина квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно: по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием).

Во время судебного заседания фигурант признал свою вину в содеянном и назвал свои действия "местью украинской власти".

Вместе с тем он отверг сообщения о том, что российские спецслужбы его шантажировали, и добавил, что хочет, чтобы его обменяли на военнопленных и он смог найти тело своего сына.

Предыстория:

