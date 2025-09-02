Все разделы
Зеленский об атаках БпЛА: Наглость россиян становится все большей

Татьяна ОлейникВторник, 2 сентября 2025, 20:26
Зеленский об атаках БпЛА: Наглость россиян становится все большей
Владимир Зеленский. Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский назвал наглостью атаки россиян беспилотниками в течение дня.

Источник: обращение Зеленского 2 сентября

Прямая речь: "Доклады военных еще с утра. В частности, от командующего Воздушными силами по сбиванию дронов. Наглость россиян становится все больше: они все чаще днем атакуют Украину десятками ударных дронов.

В ночь на сегодня было 150 дронов, утром – еще более пятидесяти, вечером еще десятки, и большинство из них – "шахиды". Фактически группы российских дронов в нашем небе – аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны".

Детали: Зеленский отметил, что в понедельник россияне "буквально отрицали то, что говорил президент Трамп – о встрече лидеров, которая нужна, чтобы закончить войну".

Прямая речь: "И сейчас видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет. Россия продолжает наносить удары. Конечно, мы будем отвечать на это. Отвечать в том числе асимметрично, чтобы Россия точно ощущала последствия своей наглости".

Что предшествовало:

Во вторник днем в столице объявляли воздушную тревогу из-за вражеских беспилотников. В Днепровском районе на территории детского сада, который закрыт на ремонт, были обнаружены обломки БПЛА. Вечером снова объявляли тревогу, в городе были слышны взрывы.

Ночью российские оккупационные войска также атаковали Украину ударными беспилотниками. В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу.

