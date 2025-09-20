Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре – мэр

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 07:10
Россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре – мэр
фото: telegram-канал Днепр Оперативный

В ночь на 20 сентября российская оккупационная армия во время массированной комбинированной атаки на Днепр попала в многоэтажку.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов

Детали: По словам Филатова, россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

Реклама:

По поводу подробностей Филатов отметил, что их предоставит военная администрация области.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Днепре и других городах раздались взрывы.

Днепрракетный ударроссийско-украинская война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
Зеленский хочет, чтобы следующая неделя "придала миру настроенности на решительные действия"
фотоРанение полицейских в Кировоградской области: стрелок задержан
Politico: Сотрудники посольств и Госдепа США жалуются на атмосферу страха
Канада и Великобритания признали Палестинское государство
Все новости...
Днепр
Оккупанты нанесли удар по мосту через Днепр в Кременчуге, движение перекрыто
В Днепре бушует крупный пожар
Россияне нанесли удар по предприятию в Днепре – бушуют пожары
Последние новости
05:22
Россия обстреляла объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье: уничтожены автомобили, бушуют пожары
04:23
дополненоСумы атаковали вражеские БПЛА: повреждены промышленные объекты и учебное заведение, есть раненый
03:54
теннисСборная Италии защитила титул чемпионок Кубка Билли Джин Кинг
03:52
Каждый шестой нефтяной танкер в мире принадлежит российскому "теневому флоту" – NYT
03:30
обновлено, фотоВ Киевской области в результате атаки российских БПЛА горят жилые дома, ранен мужчина
02:17
"Пограничный царь" Трампа получил $50 000 взятки от агента ФБР – Reuters
01:52
Магучих спасла от провала: Украина показала худший результат на чемпионатах мира с 2009 года
01:12
В Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога: силы ПВО сбивали российские дроны
00:57
Трамп встретится с арабскими лидерами на Генассамблее ООН для обсуждения войны в Газе
00:23
Ученые представили сенсор для век для точного измерения уровня усталости
Все новости...
Реклама:
Реклама: