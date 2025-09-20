Россияне попали ракетой в многоэтажку в Днепре – мэр

В ночь на 20 сентября российская оккупационная армия во время массированной комбинированной атаки на Днепр попала в многоэтажку.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов

Детали: По словам Филатова, россияне попали ракетой в жилую многоэтажку.

По поводу подробностей Филатов отметил, что их предоставит военная администрация области.

Что предшествовало: Ранее сообщалось, что в Днепре и других городах раздались взрывы.