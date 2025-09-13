Беспилотники в нефтеналивном порту «Приморск» поразили 2 танкера "теневого флота" РФ – СМИ

Во время атаки беспилотников Службы безопасности Украины 12 сентября в российском порту Приморск были повреждены два российских танкера Kusto и Cai Yun.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в отрасли и украинских военных

Детали: По данным агентства, эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Сообщается, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая кроме танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.

По данным экспертов, товарооборот Приморска достигает $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.

Что предшествовало:

