Беспилотники в нефтеналивном порту «Приморск» поразили 2 танкера "теневого флота" РФ – СМИ

Станислав ПогориловСуббота, 13 сентября 2025, 11:17
Беспилотники в нефтеналивном порту «Приморск» поразили 2 танкера теневого флота РФ – СМИ
фото: источник в СБУ

Во время атаки беспилотников Службы безопасности Украины 12 сентября в российском порту Приморск были повреждены два российских танкера Kusto и Cai Yun.

Источник: Reuters со ссылкой на источники в отрасли и украинских военных

Детали: По данным агентства, эти суда принадлежат к "теневому флоту" РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

Сообщается, что после удара беспилотников СБУ крупнейший российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая кроме танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.

По данным экспертов, товарооборот Приморска достигает $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.

Что предшествовало:

  • 12 сентября губернатор российской Ленинградской области Александр Дрозденко сообщал, что из-за атаки беспилотников горит одно из судов в нефтеналивном порту "Приморск" на Балтийском море.
  • Позже источники "Украинской правды" сообщили, что крупнейший российский нефтеналивной порт Приморск в Балтийском море был поражен дронами СБУ.

