В России заявили, что их МиГи "не нарушали" воздушное пространство Эстонии
В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.
Источник: МО РФ
Дословно МО РФ: "19 сентября этого года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область".
Детали: В МО РФ отметили, что пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".
Дословно МО РФ: "Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло".
Что предшествовало:
- В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
- После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
- Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
- Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.
- Президент США Дональд Трампа заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.