В России заявили, что их МиГи "не нарушали" воздушное пространство Эстонии

В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "19 сентября этого года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область".

Детали: В МО РФ отметили, что пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Дословно МО РФ: "Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло".

