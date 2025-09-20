Все разделы
В России заявили, что их МиГи "не нарушали" воздушное пространство Эстонии

Ольга ГлущенкоСуббота, 20 сентября 2025, 01:02
В России заявили, что их МиГи не нарушали воздушное пространство Эстонии
Российский МиГ-31К. Фото uk.wikipedia.org

В ночь на 20 сентября Минобороны России заявило, что их МиГи якобы "не нарушали" воздушное пространство Эстонии.

Источник: МО РФ

Дословно МО РФ: "19 сентября этого года три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область".

Детали: В МО РФ отметили, что пролет их МиГов происходил "в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства" и якобы "не нарушал границ других государств".

Дословно МО РФ: "Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло".

Что предшествовало:

  • В пятницу три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и оставались там в общей сложности 12 минут.
  • После этого эстонское Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного России и выразило ему протест.
  • Главная дипломатка ЕС Кая Каллас сказала, что нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является "чрезвычайно опасной провокацией".
  • Пресс-секретарь Североатлантического альянса Элисон Гарт подтвердила, что утром в пятницу "российские самолеты нарушили воздушное пространство Эстонии" и заявила, что НАТО отреагировало на нарушение российскими истребителями воздушного пространства Эстонии в пятницу.
  • Президент США Дональд Трампа заявил, что ему "не нравится" то, что три российских МиГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии.

