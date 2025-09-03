Все разделы
Путин заявил, что может закончить войну в Украине "на приемлемых условиях", или придется оружием

Станислав ПогориловСреда, 3 сентября 2025, 17:22
Путин заявил, что может закончить войну в Украине на приемлемых условиях, или придется оружием
Владимир путин, фото: скриншот с видео

Правитель России Владимир Путин заявил, что может договориться о "приемлемом варианте" завершения войны в Украине, в противном случае пригрозил, что будет добиваться своих целей военными средствами.

Источник: трансляция пресс-конференции Путина в Пекине 3 сентября

Прямая речь Путина: "Мне, тем не менее, кажется, что если здравый смысл все-таки победит, то договориться о приемлемом варианте прекращения этого конфликта (войны России против Украины – ред.) можно. Я из этого исхожу. Тем более, что мы видим настроения действующей в США администрации под руководством президента Трампа. Видим не просто призывы, а искреннее желание найти это решение".

Детали: Путин заявил, что есть "определенный свет в конце туннеля". "Посмотрим, как будет складываться ситуация", - отметил он.

"Если нет, то придется решать все поставленные перед нами задачи вооруженным путем", - начал угрожать лидер Кремля.

Что предшествовало:

  • 31 августа президент Владимир Зеленский напомнил, что две недели назад президент США Дональд Трамп дал России две недели для проявления готовности к реальным переговорам.
  • После этого Трамп заявил о своем разочаровании Путиным и анонсировал "определенные действия".
  • Также канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что пока у правителя России Владимира Путина нет оснований для прекращения войны или заключения мирного соглашения с Украиной.

Путинроссийско-украинская война
