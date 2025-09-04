Все разделы
Рубио заявил, что "при Трампе" США расправятся с наркокартелями

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 06:56
Рубио заявил, что при Трампе США расправятся с наркокартелями
Рубио. Фото: getty images

По словам госсекретаря США Марко Рубио, несмотря на созданную Штатами разведку, которая позволяет перехватывать и останавливать лодки с наркотиками, эта практика не всегда была эффективной, зато наркокартели останавливаются только тогда, когда их уничтожают.

Источник: Рубио во время общения с журналистами в Мексике, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рубио: "Соединенные Штаты уже давно, очень давно, в течение многих-многих лет, создали разведку, которая позволяет нам перехватывать и останавливать лодки с наркотиками. И мы это делали. И это не сработало... Что их остановит — это когда их уничтожат, когда избавятся от них".

Детали: Он уточнил, что те же данные и разведывательные механизмы были использованы для определения наркосудна, которое направлялось в Соединенные Штаты.

Прямая речь Рубио: "И вместо того, чтобы перехватить его по приказу президента, его уничтожили. И это повторится. Возможно, это происходит даже сейчас. Я не знаю".

Детали: Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп будет вести войну против наркотеррористических организаций.

Прямая речь Рубио: "Эта лодка действовала в международных водах и направлялась в США, чтобы затопить нашу страну ядом. И во времена президента Трампа такие дни закончились".

Напомним: Президент США Дональд Трамп сообщил о военной операции, в результате которой были убиты 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Предыстория:

  • Эта атака стала первой публично подтвержденной операцией после того, как в начале августа Трамп подписал секретную директиву, которая позволяет проведение прямых военных операций на море и на территории иностранных государств против ряда латиноамериканских наркокартелей, которые его администрация классифицирует как иностранные террористические организации.
  • Госдеп США добавил в такой список венесуэльский Cartel de los Soles, который, по версии США, возглавляет президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие высокопоставленные чиновники его администрации.
  • Администрация США также объявила Мадуро в международный розыск и пообещала 50 миллионов долларов вознаграждения за его задержание, что вдвое больше, чем в свое время было назначено за голову Усамы бен Ладена.
  • В конце августа Трамп отправил к побережью Венесуэлы три ракетных эсминца типа Arleigh Burke и около 4 тысяч морских пехотинцев. Эти действия заставили правителя Венесуэлы мобилизовать миллионы ополченцев и заявить о "неизбежности вторжения".

СШАнаркотики
