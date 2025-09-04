Рубио заявил, что "при Трампе" США расправятся с наркокартелями

По словам госсекретаря США Марко Рубио, несмотря на созданную Штатами разведку, которая позволяет перехватывать и останавливать лодки с наркотиками, эта практика не всегда была эффективной, зато наркокартели останавливаются только тогда, когда их уничтожают.

Источник: Рубио во время общения с журналистами в Мексике, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Рубио: "Соединенные Штаты уже давно, очень давно, в течение многих-многих лет, создали разведку, которая позволяет нам перехватывать и останавливать лодки с наркотиками. И мы это делали. И это не сработало... Что их остановит — это когда их уничтожат, когда избавятся от них".

Детали: Он уточнил, что те же данные и разведывательные механизмы были использованы для определения наркосудна, которое направлялось в Соединенные Штаты.

Прямая речь Рубио: "И вместо того, чтобы перехватить его по приказу президента, его уничтожили. И это повторится. Возможно, это происходит даже сейчас. Я не знаю".

Детали: Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп будет вести войну против наркотеррористических организаций.

Прямая речь Рубио: "Эта лодка действовала в международных водах и направлялась в США, чтобы затопить нашу страну ядом. И во времена президента Трампа такие дни закончились".

Напомним: Президент США Дональд Трамп сообщил о военной операции, в результате которой были убиты 11 террористов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Предыстория: