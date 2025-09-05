В НАБУ ожидают новой волны противостояния с СБУ

Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос говорит, что Служба безопасности Украины готовит новую волну подозрений сотрудникам антикоррупционных органов.

Источник: Кривонос во время круглого стола, приуроченного к 6-й годовщине деятельности Высшего антикоррупционного суда

Прямая речь: "Сейчас я получаю сигналы, со вчерашнего вечера, что у сотрудников СБУ из-за подозрения их генералу (Ильи Витюка - ред.) уже на руках решения (суда - ред.), они ждут, пока вернутся какие-то люди из-за границы. А у нас действительно: мой первый заместитель за границей, прокурор, о котором начали распространять грязную информационную кампанию накануне, и несколько детективов. И мы ожидаем следующей волны".

Детали: Кривонос также заявил, что задержанные ранее спецслужбой люди из НАБУ сидят за решеткой безосновательно.

Директор НАБУ призвал осознать, что государство как антикоррупционная система должно двигаться вперед и ответить обществу на самый популярный вопрос "когда за решеткой окажутся коррупционеры".

НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

4 сентября Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

