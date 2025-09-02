Все разделы
СБУ назвала подозрение своему генералу "местью за задержание сотрудников НАБУ"

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 18:48
СБУ назвала подозрение своему генералу местью за задержание сотрудников НАБУ
Илья Витюк. Фото СБУ

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Источник: заявление СБУ

Дословно: "Напомним, что недавно СБУ разоблачила в торговле с РФ (ст. 111-2 УК) одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро – задержала за государственную измену и передачу информации в РФ (ст. 111 УК).

По мнению СБУ, объявление подозрения И. Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений".

Детали: В спецслужбе отмечают, что подозрение Витюку было объявлено после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад.

В спецслужбе утверждают, что следствие проигнорировало:

  • выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало именно НАБУ;
  • заключение НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения в семье Витюка;
  • ведение предпринимательской деятельности женой Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз
  • показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

В СБУ также заявили, что Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ "вносит важный вклад в защиту страны".

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Предыстория:

  • В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
  • Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".
  • 1 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

Читайте также: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

"Как и кем реализовывалась спецоперация по уничтожению независимости НАБУ и САП?"

