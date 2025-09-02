СБУ назвала подозрение своему генералу "местью за задержание сотрудников НАБУ"

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Источник: заявление СБУ

Дословно: "Напомним, что недавно СБУ разоблачила в торговле с РФ (ст. 111-2 УК) одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ, а другого сотрудника Бюро – задержала за государственную измену и передачу информации в РФ (ст. 111 УК).

По мнению СБУ, объявление подозрения И. Витюку со стороны Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является местью со стороны НАБУ и САП за то, что Служба безопасности Украины эффективно противодействует российскому влиянию на государственные органы и разоблачила нескольких сотрудников Бюро в совершении преступлений".

Детали: В спецслужбе отмечают, что подозрение Витюку было объявлено после резонансных задержаний представителей Бюро, хотя соответствующее уголовное производство было открыто почти полтора года назад.

В спецслужбе утверждают, что следствие проигнорировало:

выводы многих экспертиз, которые опровергли покупку жилья по заниженной цене. В частности, и тех экспертиз, которые инициировало именно НАБУ;

заключение НАПК, которое после проведения тщательных проверок не нашло признаков незаконного обогащения в семье Витюка;

ведение предпринимательской деятельности женой Витюка и получение ею законных и задекларированных доходов, за которые было приобретено жилье для семьи (подтверждено рядом государственных экспертиз

показания многочисленных свидетелей, которые, несмотря на давление со стороны следствия, опровергают версию стороны обвинения.

В СБУ также заявили, что Витюк с первых дней полномасштабного вторжения РФ "вносит важный вклад в защиту страны".

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

Предыстория:

В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.

После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.

Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".

1 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

