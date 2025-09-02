Все разделы
Генералу СБУ объявили подозрение в незаконном обогащении

Валентина РоманенкоВторник, 2 сентября 2025, 18:10
Илья Витюк. Фото СБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляют, что разоблачили должностное лицо Службы безопасности Украины из числа высшего офицерского состава в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Источник: САП, НАБУ, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП, речь идет об экс-начальнике Департамента кибербезопасности бригадного генерала СБУ Илье Витюке.

По данным следствия, в декабре 2023 года подозреваемый приобрел квартиру за 21,6 млн грн и оформил ее на жену. При этом по договору ее стоимость составляет 12,8 млн грн.

Чтобы обосновать происхождение средств, жена указала, что заработала их как ФЛП – с февраля 2022 года, предоставляя юридические и консалтинговые услуги.

Следователи установили, что на счета ФЛП действительно поступали средства за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг. Однако от лица, подозреваемого в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе преступной организованной группы, а также от компаний, контролируемых указанным лицом.

Собранные доказательства свидетельствуют, что такие услуги не предоставлялись, а компании имеют признаки фиктивности, отмечают антикоррупционеры.

Кроме того, нет подтверждения законного происхождения остальных потраченных на покупку квартиры средств в размере 8,8 млн грн.

 
Обновлено: Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Предыстория:

  • В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
  • Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".
  • 1 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

