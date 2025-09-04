ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 миллионов
Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.
Источник: трансляция заседания суда 4 сентября
Детали: Судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично. Прокурор призвал суд применить к генералу меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн. Решение суда – залог в сумме 9 миллионов 84 тысячи гривен.
Для внесения залога у него есть 5 дней.
На фигуранта также возложена ряд процессуальных обязанностей, среди которых – сдать свои паспорта для выезда за границу на хранение, воздержаться от общения с рядом лиц и т.д.
Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.
Предыстория:
- В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
- После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
- Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".
- 1 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.