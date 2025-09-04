Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 миллионов

Валентина РоманенкоЧетверг, 4 сентября 2025, 18:41
ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 миллионов
Витюк в суде. Фото «Укринформа»

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания суда 4 сентября

Детали: Судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично. Прокурор призвал суд применить к генералу меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн. Решение суда – залог в сумме 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Реклама:

Для внесения залога у него есть 5 дней.

На фигуранта также возложена ряд процессуальных обязанностей, среди которых – сдать свои паспорта для выезда за границу на хранение, воздержаться от общения с рядом лиц и т.д.

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

РЕКЛАМА:

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Предыстория:

  • В начале апреля 2024 года журналисты-расследователи "Слідство.Інфо" нашли у жены Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру премиум-класса на почти 200 квадратов. Рыночная стоимость такого жилья - более 20 миллионов гривен.
  • После расследования журналистов в СБУ заявили, что глава ведомства Василий Малюк отстранил Витюка на время проверки обстоятельств и послал на передовую.
  • Нацагентство по предотвращению коррупции приступило к проверке образа жизни "с целью установления соответствия уровня жизни Витюка И.А. с имеющимся у него и членам его семьи имуществом и полученным ими доходам".
  • 1 мая президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Ильи Витюка с должности начальника Департамента кибербезопасности СБУ.

СБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
дополненоМинобороны и комитеты ВР хотят исключить из законопроекта усиление ответственности военных
Конвертцентр на 1,5 миллиарда: суд арестовал бывшего топ-налоговика с залогом 119 миллионов
Поляки сняли блокировку на границе возле ПП "Шегини"
фотоВ Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
Трамп говорит, что саммит G20 проведут в его гольф-комплексе
Все новости...
СБУ
Жена Медведчука уехала за границу в сопровождении агента СБУ – расследователи
СБУ назвала подозрение своему генералу "местью за задержание сотрудников НАБУ"
Генералу СБУ объявили подозрение в незаконном обогащении
Последние новости
07:25
Массированный удар по Киевской области: ранена девушка, в нескольких районах повреждены дома
07:03
В Киеве после вероятного сбития вражеского БпЛА загорелось правительственное здание – Кличко
06:57
В Киеве после массированной атаки России перекрыли движение на части улиц
06:30
Враг нанес массированный удар по Одессе ударными БПЛА: повреждены жилые дома и инфраструктура
05:54
В Украине объявляли масштабную воздушную тревогу: Россия запустила ракеты
04:55
оновленоРоссия нанесла массированный удар по Кривому Рогу ракетами и дронами: трое пострадавших – Вилкул
04:20
Кременчуг под массированным обстрелом: десятки взрывов и частичное обесточивание города – мэр
03:49
Россияне ударили по предприятию в Запорожье: поврежден цех
03:32
обновлено, фотоРоссия атаковала Киев дронами: БПЛА попали в многоэтажки, трое погибших и 11 пострадавших
03:29
США, Катар и Египет готовятся представить комплексное соглашение, которое положит конец войне в Газе – СМИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: