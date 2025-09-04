ВАКС избрал генералу СБУ Витюку залог в 9 миллионов

Высший антикоррупционный суд избрал для подозреваемого в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации бригадного генерала СБУ Ильи Витюка меру пресечения в виде залога чуть более 9 миллионов гривен.

Источник: трансляция заседания суда 4 сентября

Детали: Судья Высшего антикоррупционного суда Маркиян Галабала удовлетворил ходатайство стороны обвинения частично. Прокурор призвал суд применить к генералу меру пресечения в виде залога в размере 42 млн грн. Решение суда – залог в сумме 9 миллионов 84 тысячи гривен.

Реклама:

Для внесения залога у него есть 5 дней.

На фигуранта также возложена ряд процессуальных обязанностей, среди которых – сдать свои паспорта для выезда за границу на хранение, воздержаться от общения с рядом лиц и т.д.

Что предшествовало: НАБУ и САП объявили подозрение бывшему начальнику департамента кибербезопасности СБУ Илье Витюку в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.

РЕКЛАМА:

Служба безопасности Украины заявила, что воспринимает подозрение бригадному генералу СБУ Илье Витюку как месть со стороны антикоррупционных органов в ответ на задержание спецслужбой нескольких сотрудников Национального антикоррупционного бюро в конце июля этого года.

Предыстория: