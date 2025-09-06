В Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая.

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

В субботу его задержали и доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

