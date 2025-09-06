Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене

Роман Петренко, Валентина РоманенкоСуббота, 6 сентября 2025, 15:34
В Украине арестовали депутата ОПЗЖ Христенко по подозрению в госизмене
фото: огп

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора 6 сентября на территории Украины задержали народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии "ОПЗЖ", который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Источники "Украинской правды" в правоохранительных органах сообщают, что речь идет о Федоре Христенко, которого должны были экстрадировать из Дубая.

Реклама:

По данным следствия, фигурант был завербован ФСБ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ и активно выполнял задания российской спецслужбы.

Среди прочего, по материалам дела, он наладил "эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины".

В субботу его задержали и доставили в суд, который применил к нему ранее избранную меру пресечения в виде содержания под стражей.

РЕКЛАМА:

Что предшествовало:

  • 21 июля СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.
  • 6 августа УП сообщило о том, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются получить показания пророссийского народного депутата от фракции запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко на детективов НАБУ, которые фигурируют в операции силовиков по "нейтрализации российского влияния" на антикоррупционные органы.
  • В декабре 2023 года проект журналистских расследований "Схемы" узнал, что народный депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко выехал из Украины еще 14 февраля 2022 года и теперь живет там в квартире площадью 173 квадратных метра.

госизменаОПЗЖРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
видео, обновленоРоссияне сбросили авиабомбу на жителей Донецкой области в очереди за пенсией: более 20 погибших
В Нидерландах сетуют, что в городах уже нет места для новых беженцев из Украины
Израиль призвал всех жителей покинуть город Газа
"Рамштайн" в Лондоне проведут онлайн: ЕП узнала, кто будет присутствовать лично
FT: Украине грозит дефицит средств ПВО на фоне замедления поставок из США
Все новости...
Разведка Британии: РФ навязывает политическую пропаганду украинским детям на ВОТ
Пограничники взяли в плен россиянина, который вместо тюрьмы поехал воевать
DeepState: Россияне продвинулись в трёх областях
ZN.UA: Христенко вернули по политической договоренности, он должен дать показания против детектива НАБУ
Последние новости
15:59
Чемпион Формулы-1 Ферстаппен готовится к полноценному дебюту в гонках на выносливость
15:45
141 ОМБр благодаря НРК смогла за несколько недель эвакуировать 13 раненых
15:35
УП: Отца детектива НАБУ, который вел дело Миндича, раздели догола в суде, рассмотрение апелляции затягивают
15:00
Мудрая: В Гааге начался финальный раунд переговоров о компенсационном механизме для Украины
14:52
На Ukrainian Fashion Week по подиуму прошлись ветераны с ампутациями: они представили адаптивную одежду
14:45
Лукашенко на саммите в Китае раздаривал мешочки с картошкой
14:32
"УкрОборонПром" снова вошел в число крупнейших оборонных компаний мира
14:30
В августе продолжило уменьшаться количество небанковских финучреждений в Украине
14:28
Российские аграрии жалуются на подорожание топлива и некачественную технику
14:18
Образовательная омбудсменка: График работы детских садов должен учитывать потребности родителей
Все новости...
Реклама:
Реклама: