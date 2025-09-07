Все разделы
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине

Ирина Кутелева, Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 13:23
Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
На фото: министр иностранных дел Чехии Ян Липавский/правительство Чехии

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко отреагировал на массированную атаку России против Украины, заявив, что кремлёвский правитель "Путин лишь делает вид, что хочет мира, а на самом деле стремится убить как можно больше украинцев".

Источник: пост Липавского на странице в X, пишет "Европейская правда"

Детали: В своём сообщении Липавский подчеркнул, что прошлой ночью Россия запустила более 800 дронов и ракет, в результате чего погибли мирные жители, в том числе мать и её двухмесячный ребёнок.

Дословно: "Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает встать на сторону агрессора".

Предыстория:

ЧехияПутинроссийско-украинская война
