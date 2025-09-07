Глава МИД Чехии: Путин – трус, который атакует женщин и детей в Украине
Воскресенье, 7 сентября 2025, 13:23
Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский резко отреагировал на массированную атаку России против Украины, заявив, что кремлёвский правитель "Путин лишь делает вид, что хочет мира, а на самом деле стремится убить как можно больше украинцев".
Источник: пост Липавского на странице в X, пишет "Европейская правда"
Детали: В своём сообщении Липавский подчеркнул, что прошлой ночью Россия запустила более 800 дронов и ракет, в результате чего погибли мирные жители, в том числе мать и её двухмесячный ребёнок.
Дословно: "Трус, который нападает на женщин и детей. Говорить сегодня о прекращении помощи Украине означает встать на сторону агрессора".
Предыстория:
- В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.
- В Киеве по состоянию на 13.00 известно о двух погибших и 20 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.
- Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после массированного удара РФ по Украине в ночь на 7 сентября призвала остановить российский террор.