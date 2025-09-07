Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены

В результате массированной ночной атаки России в Украине погибли четверо человек и более 44 получили ранения.

Источник: пост президента Владимира Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, спасательные и экстренные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия ударов по всей стране.

Реклама:

Зеленский также сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры скоординировали дипломатические шаги и договорились о новых мерах для укрепления обороны Украины.

Прямая речь: "Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа. Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны".

Предыстория:

РЕКЛАМА: