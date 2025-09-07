Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
Воскресенье, 7 сентября 2025, 14:18
В результате массированной ночной атаки России в Украине погибли четверо человек и более 44 получили ранения.
Источник: пост президента Владимира Зеленского в соцсетях
Детали: По его словам, спасательные и экстренные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия ударов по всей стране.
Зеленский также сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры скоординировали дипломатические шаги и договорились о новых мерах для укрепления обороны Украины.
Прямая речь: "Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа. Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны".
Предыстория:
- В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.
- В Киеве по состоянию на 13.00 известно о 2 погибших и 20 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.