Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены

Ольга КацимонВоскресенье, 7 сентября 2025, 14:18
Зеленский: ночной удар РФ убил 4 человека, 44 – ранены
Фото: ОП

В результате массированной ночной атаки России в Украине погибли четверо человек и более 44 получили ранения.

Источник: пост президента Владимира Зеленского в соцсетях

Детали: По его словам, спасательные и экстренные службы продолжают работать на местах, ликвидируя последствия ударов по всей стране.

Реклама:

Зеленский также сообщил, что обсудил ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры скоординировали дипломатические шаги и договорились о новых мерах для укрепления обороны Украины.

Прямая речь: "Мы скоординировали наши дипломатические усилия, дальнейшие шаги и контакты с партнерами для обеспечения надлежащего ответа. Вместе с Францией готовим новые меры для укрепления нашей обороны".

Предыстория:

РЕКЛАМА:
  • В ночь на 7 сентября Россия нанесла массированный комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БПЛА и ракет наземного базирования. ПВО обезвредила 751 цель из 823 средств воздушного нападения противника, есть попадание 9 ракет и 54 ударных дронов на 33 локациях.
  • В Киеве по состоянию на 13.00 известно о 2 погибших и 20 раненых. Также в результате российского удара загорелось здание Кабмина.

Зеленскийроссийско-украинская войнажертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
Экс-заместителю Кличко Прокопиву отменили ночной домашний арест
Зеленский: Россияне концентрируют снова удары против нашей энергетики
Энергетики посоветовали украинцам готовиться к различным сценариям со светом осенью
В Беларуси стало известно о смерти за решеткой 36-летнего политзаключенного
Все новости...
Зеленский
Зеленский: Почти 60% оружия, которое есть у военных, – украинского производства
Зеленский рассказал, какие гарантии готовы предоставить Украине 26 стран
Зеленский: Уже 26 стран готовы гарантировать Украине безопасность
Последние новости
06:46
футболИталия и Израиль устроили голевую феерию в квалификации чемпионата мира, Дания разгромила Грецию
06:08
05:12
На выборах в Норвегии побеждает партия действующего премьера
04:12
В Мексике поезд столкнулся с автобусом: 10 погибших, более 60 раненых
03:34
Трамп отреагировал на гибель украинки в США
02:14
фото, видео, обновлено от 00:58Запорожье атаковали вражеские дроны: возник пожар, есть раненая
01:54
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны России, Китая и Ирана – FT
00:50
Парламентские выборы в Норвегии: партия премьера имеет шансы удержать власть
00:26
В МАГАТЭ заявили о "серьезных рисках для безопасности" на ЗАЭС
23:54
Аудиторы оценят состояние развития оборонных технологий в Украине
Все новости...
Реклама:
Реклама: