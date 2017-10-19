Большая политическая реформа: #Те, кто пикетирует

События под Верховной Радой пока вряд ли можно назвать новым Майданом. Хотя некоторые признаки все же проявляются: например, появление полевой кухни, штаба и даже импровизированного госпиталя.

Корреспонденты УП выясняли, кто, зачем и надолго ли обосновался в правительственном квартале.

Более подробно читайте в репортаже УП "Лица протеста. Кто и зачем поселился в палатках под Верховной Радой".