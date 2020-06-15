Гостьей тридцать девятого выпуска "Культуры всего" стала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева. Говорим об эволюции деловых медиа в Украине, влияние активизма на журналистику и философию приближения апокалипсиса.

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Второй сезон "Культуры всего" создается при поддержке Украинского культурного фонда.