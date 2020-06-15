1176 просмотров
Понедельник, 15 июня 2020, 13:50

Гостьей тридцать девятого выпуска "Культуры всего" стала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева. Говорим об эволюции деловых медиа в Украине, влияние активизма на журналистику и философию приближения апокалипсиса.

Напоминаем, что подкаст - это аудио-формат. Чтобы прослушать его, нажмите на плеер под этим предложением.

Подкаст "Культура всего" доступный на Apple PodcastsGoogle PodcastsCastboxOvercastSpotifyMixcloud и Anchor

Второй сезон "Культуры всего" создается при поддержке Украинского культурного фонда.

powered by lun.ua
Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко и Андрея Боборыкина про культуру в самом широком смысле этого слова. Каждую неделю мы делаем большое интервью с художниками и музыкантами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами про то, в чем они понимают лучше нас, ну и конечно про культуру в Киеве, Украине и мире.

Мы хотим стать главным подкастом о культуре и приглашаем вас сделать это вместе.

18+

15 июня 2020, 13:50
Мыкола Вересень. Культура после карантина
11 июня 2020, 11:30
"Выбор у нас простой - в Европу. Грести быстрее и в процессе построить лодку, на которой гребем ". Тимофей Милованов об экономике после карантина
10 июня 2020, 14:51
Что нужно знать о протестах в США?
7 июня 2020, 12:56
Совладелец "Планета Кино" Дмитрий Деркач о карантине, попкорне и сериалах в кинотеатрах
5 июня 2020, 15:00
Все подкасты