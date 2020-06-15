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Культура всего

Понедельник, 15 июня 2020, 13:50

Гостьей тридцать девятого выпуска "Культуры всего" стала главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева. Говорим об эволюции деловых медиа в Украине, влияние активизма на журналистику и философию приближения апокалипсиса.

Напоминаем, что подкаст - это аудио-формат. Чтобы прослушать его, нажмите на плеер под этим предложением.

Подкаст "Культура всего" доступный на Apple PodcastsGoogle PodcastsCastboxOvercastSpotifyMixcloud и Anchor

Второй сезон "Культуры всего" создается при поддержке Украинского культурного фонда.

Культура всего

Еженедельный подкаст Константина Дорошенко о культуре в самом широком смысле этого слова. Разговоры с художниками и музыкантами, учёными и общественными активистами, журналистами и пиарщиками, медиаменеджерами и просто менеджерами о том, в чём они понимают лучше нас, ну и конечно о культуре в Киеве, Украине и мире. 

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