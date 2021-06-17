Заплатил за товар, а продавец куда-то исчез с деньгами: Как безопасно покупать в интернете?

Це другий епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.

У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть говорити про безпечний онлайн-шопінг та як, скажімо, при купівлі iPhone не втратити всі гроші з банківської картки.

На жаль, такі випадки стаються доволі часто, адже за дослідженнями, 57% українців — не знають жодного способу захисту своїх акаунтів та платіжних даних. Тож кожний третій онлайн-користувач, який у месенджері отримав лінк на фішинговий ресурс від шахрая, втратив свої гроші.

В таких атаках задіяні методи соціальної інженерії — психологічних маніпуляцій, які вводять покупця в оману. Жертва робить кілька кліків для підтвердження покупки на ніби-то знайомому сайті, а насправді — віддає гроші злочинцям через фальшиву платіжну форму.

Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!

Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.

Що у подкасті?

Як відрізнити надійний інтернет-магазин від шахрайського?

Як обирати продавців товарів на сайті оголошень, щоб не натрапити на шахрая?

Як шахраї поводять себе у спілкуванні з покупцями? Що запитувати у продавців?

Як оплачувати товари, щоб не втратити гроші на картці?

Що робити, якщо шахраї все ж вкрали ваші гроші?

Що ж важливо у спілкуванні з продавцем?

Не переходити у сторонні месенджери(залишатися завжди в чаті платформи) та за невідомими посиланнями. Особливо це стосується лінків на оплату, які надсилає продавець у месенджері. Скоріш за все, посилання приведе на фішинговий сайт. Звертати увагу на деталі: надто низька ціна чи дуже спокусливі варіанти можуть бути сигналом шахрайства, фото мають відповідати опису і бути реальними, а не з фотобанку. Подивіться який вік акаунта продавця, відгуки та кількість успішних доставок, як довго оголошення знаходиться на сайті (часто шахраї розміщують оголошення-одноденки). До речі, скриншоти правил, надіслані у месенджер — це також сигнал того, що перед вами може бути шахрай. Не розголошувати нікому платіжні дані. Ані продавець, ані представник банку, поліції чи служби підтримки не має знати баланс на рахунку, строк дії картки та CVV.

Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як шопитися безпечно та не дасте шахраям жодного шансу. Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.