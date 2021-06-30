Хотел продать ноутбук, но потерял все деньги с банковской карточки: Как безопасно продавать в интернете?
Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX.
У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть "продавати ноутбук" та дадуть поради, як зробити це ефективно та безпечно. Так, саме "безпечно", адже за статистикою, шахраї все частіше полюють й на продавців.
Як це відбувається:
- Псевдопокупець знаходить продавця на онлайн-майданчику.
- Одразу пише у сторонній месенджер та намагається увійти в довіру. Злочинець може прикинутися турботливим батьком, фанатом цього товару чи просто дуже зацікавленою особою — словом, зробить все, щоб жертва повірила у чесність його намірів.
- Для більшого ефекту шахрай може надіслати фейкові скриншоти правил роботи сервісу/послуг чи "чек" оплати товару.
- Далі у Viber, Telegram, WhatsApp він надсилає лінк на підтвердження угоди та отримання коштів. Насправді посилання вестиме на фішинговий сайт, який вкраде платіжні дані продавця та зніме гроші з рахунку.
Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!
Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.
Що у подкасті?
- Як обрати сайт для продажу в інтернеті?
- Що треба писати про товар, щоб його купили?
- Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?
- За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?
- До кого звертатися, якщо шахраї змогли заволодіти вашими грошима?
Тож як безпечно та легко продавати:
- Для продажів оберіть спеціальний сайт. На форумах надто мала аудиторія, а соцмережі (Facebook, Instagram) "гасять" пости про продаж та не блокують фішингові посилання.
- Зробіть оголошення якісним: детально опишіть свій товар та додайте фото з різних ракурсів. Краще дати потенційному покупцю можливість дізнатися про товар все й одразу з оголошення.
- Не переходьте за сторонніми лінками, не довіряйте скриншотам нібито правил сайту чи оплати(фіктивний чек). Та, звісно, не передавайте "кур’єру" товар, якщо не перевірили рахунок в інтернет-банкінгу. Це все шахрайські маніпуляції.
- Якщо під час оформлення угоди на сайті продавцю необхідно вказати CVV-код (3 цифри на звороті), баланс картки та термін дії — це шахрайський сайт-копія. Щоб перерахувати гроші, покупцю чи платіжній системі варто знати лише 16-цифр (номер картки продавця).
- Користуйтеся вбудованими послугами безпечної доставки.
- У разі сумнівів чи підозри в момент угоди, краще звертайтеся до служби підтримки сайту.
Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як стати гуру безпечних продажів. А щоб прокачати власну кіберграмотність під час шопінгу — радимо послухати другий епізод подкасту.
Дізнатися більше про кіберзахист та існуючі онлайн-загрози ви зможете з першого епізоду та на освітньому сайті Онлайн[за]хист.
Онлайн[за]хист
Образовательный проект Онлайн[за]хист, который в 2021 запустила компания OLX, теперь будет звучать в безопасных вибрациях Украинской правды. Все что вы не знали или забыли о кибербезопасности – сможете услышать в совместном подкасте.
Раз в две недели редактор подкастов УП Федор Попадюк будет расспрашивать руководителя отдела бизнес-аналитики OLX Украины Виктора Нобиуза о безопасности в интернете – как безопасно покупать и продавать в онлайне, как распознать мошенников и не поддаваться манипуляциям, научиться защищать свои персональные и платежные данные, чтобы не дать шансов мошенникам украсть ваши деньги. Поэтому стать мастером безопасного шоппинга будет еще проще.
Подкаст доступен в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud, Spotify и на других платформах. Больше полезной информации о том, как обезопасить себя и не попасть на мошенников, вы также найдете на сайте safety.olx.ua