Хотел продать ноутбук, но потерял все деньги с банковской карточки: Как безопасно продавать в интернете?

Це третій епізод подкасту Онлайн[за]хист – нового проєкту Української правди про кібербезпеку, який ми робимо разом з нашим партнером – ОLX .

У ньому редактор подкастів УП Федір Попадюк разом з керівником відділу бізнес-аналітики ОLX Віктором Нобіузом будуть "продавати ноутбук" та дадуть поради, як зробити це ефективно та безпечно. Так, саме "безпечно", адже за статистикою, шахраї все частіше полюють й на продавців.

Як це відбувається:

Псевдопокупець знаходить продавця на онлайн-майданчику.

Одразу пише у сторонній месенджер та намагається увійти в довіру. Злочинець може прикинутися турботливим батьком, фанатом цього товару чи просто дуже зацікавленою особою — словом, зробить все, щоб жертва повірила у чесність його намірів.

Для більшого ефекту шахрай може надіслати фейкові скриншоти правил роботи сервісу/послуг чи "чек" оплати товару.

Далі у Viber, Telegram, WhatsApp він надсилає лінк на підтвердження угоди та отримання коштів. Насправді посилання вестиме на фішинговий сайт, який вкраде платіжні дані продавця та зніме гроші з рахунку.

Як від цього уберегтися? Послухати подкаст Української Правди!

Слухайте подкаст на Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube, Soundcloud, Spotify та інших платформах.

Що у подкасті?

Як обрати сайт для продажу в інтернеті?

Що треба писати про товар, щоб його купили?

Як зрозуміти де надійний покупець, а де шахрай? Які запитання ставлять шахраї продавцям товару?

За допомогою яких технік шахраї намагаються ввести продавців у оману?

До кого звертатися, якщо шахраї змогли заволодіти вашими грошима?

Тож як безпечно та легко продавати:

Для продажів оберіть спеціальний сайт. На форумах надто мала аудиторія, а соцмережі (Facebook, Instagram) "гасять" пости про продаж та не блокують фішингові посилання. Зробіть оголошення якісним: детально опишіть свій товар та додайте фото з різних ракурсів. Краще дати потенційному покупцю можливість дізнатися про товар все й одразу з оголошення. Не переходьте за сторонніми лінками, не довіряйте скриншотам нібито правил сайту чи оплати(фіктивний чек). Та, звісно, не передавайте "кур’єру" товар, якщо не перевірили рахунок в інтернет-банкінгу. Це все шахрайські маніпуляції. Якщо під час оформлення угоди на сайті продавцю необхідно вказати CVV-код (3 цифри на звороті), баланс картки та термін дії — це шахрайський сайт-копія. Щоб перерахувати гроші, покупцю чи платіжній системі варто знати лише 16-цифр (номер картки продавця). Користуйтеся вбудованими послугами безпечної доставки. У разі сумнівів чи підозри в момент угоди, краще звертайтеся до служби підтримки сайту.

Після прослуховування цього подкасту ви точно знатимете, як стати гуру безпечних продажів. А щоб прокачати власну кіберграмотність під час шопінгу — радимо послухати другий епізод подкасту.