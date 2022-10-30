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УП. Вголос

Войны, которые проиграла Россия. Бегство, поражения, разгромы и другие жесты доброй воли. Аудиоверсия

Михаил Кригель — Воскресенье, 30 октября 2022, 18:38

Історія будь-якої країни складається з перемог і поразок у війнах. І лише історія Росії в підсвідомості її населення є конвеєром безперервних перемог. Так поступово з'явився міф про непереможність "другої армії світу" і "зброю, якій немає рівних".

Згадуємо три війни, програні Росією в 19-му, 20-му і 21-му століттях, і про те, як пропаганда намагалася представити поразки перемогами.

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УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

Цей подкаст є аудіоверсії публікації "Війни, які програла Росія. Втечі, поразки, розгроми й інші жести доброї волі". Прочитати його ви зможете за посиланням.

Автор публікації: Михайло Кригель;

Текст читає: Роман Романюк

Слухайте також наш подкаст "(не)Безпечна країна" з очільником Луганської ОВА Сергієм Гайдаєм: 

Підписуйтесь на подкаст "(не)Безпечна країна", щоб не пропустити нові епізоди: Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifySoundcloud, інші платформи

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Войны, которые проиграла Россия. Бегство, поражения, разгромы и другие жесты доброй воли. Аудиоверсия
30 октября 2022, 18:38 — Михаил Кригель
"Грязная бомба", иранские ракеты, причины увеличения воздушных тревог и ситуация на фронтах – главное о войне за неделю
28 октября 2022, 21:00 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
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