Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Реклама:
УП. Вголос

"Донбасс – это мы. И мы сражаемся за свою страну". Как терробороновцы защищают Бахмут. Аудиоверсия

Алексей Братущак, Константин Реуцкий — Воскресенье, 22 января 2023, 17:52

Проєкт Сил ТрО ЗСУ "Великі битви" відвідав Бахмут, в околицях якого багато місяців поспіль точаться запеклі бої. Нашою метою було розповісти вам про підрозділ, який тримає оборону міста від початку повномасштабної війни, але про який майже не згадують журналісти. 

Дивно, але про існування Бахмутського батальйону Сил тероборони не знають не тільки читачі українських медіа, а часто й бійці тих бригад, які працюють із бахмутцями у сусідніх окопах. 

Не знали і ми, доки про Бахмутський батальйон Сил ТрО у твіттері не згадали офіцери 93-ої механізованої бригади. Вони дуже хвалили бахмутських мінометників і наводили кадри, на яких ті влучно кладуть міну за міною точнісінько у російські окопи. 

Це змусило нас розшукати підрозділ. Їхня історія дивує і вщент руйнує російські пропагандистські наративи.

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Автори: Костянтин Рєуцький, Олексій Братущак

Текст читає: Аліна Полякова

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

Реклама:
Если ситуация с БпЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне. Аудиоверсия
16 июля 2023, 17:09 — Рустем Халилов
Что Вильнюсский саммит НАТО принес Украине
15 июля 2023, 17:09 — Олег Павлюк
Российские генералы, танки-камикадзе, кассетные боеприпасы – главное про войну за неделю
15 июля 2023, 13:21 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Подкаст-репортаж. Как война и миграция экспорта перевернули жизнь городов на Дунае
13 июля 2023, 19:42 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Действительно ли на Полесье возвращается самый большой хищник Европы и как волки и рыси переживают войну
12 июля 2023, 19:14 — Дмитрий Симонов
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
3 эпизода
Головна обсерваторія
6 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
176 эпизодов
Сафарі
8 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
23 эпизода
Хроніки економіки
27 эпизодов
УП. Вголос
27 эпизодов
(не)Безпечна Країна
16 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
18 эпизодов
Культура всего
73 эпизода
Температура — нормальная!
65 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов