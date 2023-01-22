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УП. Вголос

"Донбасс – это мы. И мы сражаемся за свою страну". Как терробороновцы защищают Бахмут. Аудиоверсия

Алексей Братущак, Константин Реуцкий — Воскресенье, 22 января 2023, 18:52

Проєкт Сил ТрО ЗСУ "Великі битви" відвідав Бахмут, в околицях якого багато місяців поспіль точаться запеклі бої. Нашою метою було розповісти вам про підрозділ, який тримає оборону міста від початку повномасштабної війни, але про який майже не згадують журналісти. 

Дивно, але про існування Бахмутського батальйону Сил тероборони не знають не тільки читачі українських медіа, а часто й бійці тих бригад, які працюють із бахмутцями у сусідніх окопах. 

Не знали і ми, доки про Бахмутський батальйон Сил ТрО у твіттері не згадали офіцери 93-ої механізованої бригади. Вони дуже хвалили бахмутських мінометників і наводили кадри, на яких ті влучно кладуть міну за міною точнісінько у російські окопи. 

Це змусило нас розшукати підрозділ. Їхня історія дивує і вщент руйнує російські пропагандистські наративи.

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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Автори: Костянтин Рєуцький, Олексій Братущак

Текст читає: Аліна Полякова

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це новий подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати. 

Слухайте інші епізоди подкасту: 

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

"Донбасс – это мы. И мы сражаемся за свою страну". Как терробороновцы защищают Бахмут. Аудиоверсия
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