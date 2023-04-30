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УП. Вголос

Ни власти, ни оппозиции. Чем живет украинский парламент во время войны. Аудиоверсия

Роман Романюк, Роман Кравец — Воскресенье, 30 апреля 2023, 19:23

На самому початку каденції Зеленський проголосив рух до тотальної заміни старих еліт на "нові обличчя".

Але замість бажаного притоку нової крові в політику, в момент найбільшої загрози інфантилізм і неготовність цілого пласту народних обранців призвели лише до остаточного обнулення ваги і ролі Ради як інституції. 

І коли уже владна верхівка готова була махнути на парламент рукою, сталося щось таке, що зазвичай відбувається у недорогих американських екшенах, а не в українській політиці. 

Герой, якого всі списали з рахунку, після остаточного падіння отримав свій шанс на переродження. 

Як Верховна Рада за рік повномасштабної війни пройшла трагічний шлях від повного обнулення впливу до тихого бунту здорових сил, які поступово відвойовують для парламенту належне йому місце, розбиралась "Українська правда". 

Слухайте подкаст "УП. Вголос" на зручній платформі:
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Автори: Роман Романюк, Роман Кравець

Текст читає: Дмитро Волковінський

Публікацію можна прочитати за посиланням.

УП. Вголос – це подкаст "Української правди", у якому ми будемо начитувати кращі тексти, що виходили протягом тижня. Якщо ви не встигаєте читати Українську правду, то тепер ви можете її слухати.

УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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