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УП. Вголос

100 метров до войны. Как год России в Украине едва не закончился большой кровью на острове Тузла. Аудиоверсия

Михаил Кригель, Рустем Халилов — Воскресенье, 1 октября 2023, 20:51

У новому епізоді подкасту "УП. Вголос" ви зможете послухати текст "Фортеця Тузла. Як Путін провокував, а Кучма побачив у бінокль, що Україна – не Росія". У цьому тексті автори УП Михайло Кригель та Рустем Халілов реконструюють історію конфлікту між Україною та Росією навколо острову Тузла, який знаходиться посередині Керченської протоки між Керчю і Таманню.

Конфлікт навколо Тузли зараз сприймається як одна з перших спроб Росії та Путіна захопити частину української території.

Так, наприкінці вересня 2003-го Росія почала по мілині нарощувати дамбу в бік острова Тузла. Кремль ніяк не коментував ці події, розповідаючи, що будівництво – ініціатива міцних краснодарських господарників.

Про те, з чого починався конфлікт навколо Тузли, як поводив себе Путін у спілкуванні з тодішнім президентом Леонідом Кучмою, як генерал Михайло Коваль вирішив захищати Тузлу та як потім його намагались за це звільнити, слухайте у нашому епізоді подкасту.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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100 метров до войны. Как год России в Украине едва не закончился большой кровью на острове Тузла. Аудиоверсия
1 октября 2023, 20:51 — Михаил Кригель, Рустем Халилов
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