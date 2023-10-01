100 метров до войны. Как год России в Украине едва не закончился большой кровью на острове Тузла. Аудиоверсия

У новому епізоді подкасту "УП. Вголос" ви зможете послухати текст "Фортеця Тузла. Як Путін провокував, а Кучма побачив у бінокль, що Україна – не Росія". У цьому тексті автори УП Михайло Кригель та Рустем Халілов реконструюють історію конфлікту між Україною та Росією навколо острову Тузла, який знаходиться посередині Керченської протоки між Керчю і Таманню.

Конфлікт навколо Тузли зараз сприймається як одна з перших спроб Росії та Путіна захопити частину української території.

Так, наприкінці вересня 2003-го Росія почала по мілині нарощувати дамбу в бік острова Тузла. Кремль ніяк не коментував ці події, розповідаючи, що будівництво – ініціатива міцних краснодарських господарників.

Про те, з чого починався конфлікт навколо Тузли, як поводив себе Путін у спілкуванні з тодішнім президентом Леонідом Кучмою, як генерал Михайло Коваль вирішив захищати Тузлу та як потім його намагались за це звільнити, слухайте у нашому епізоді подкасту.