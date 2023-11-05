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УП. Вголос

Мобилизация или альтернативная реальность? Как государство (не) рекрутирует в армию. Аудиоверсия

Рустем Халилов, Михаил Кригель, Ольга Кириленко — Воскресенье, 5 ноября 2023, 15:40

В нещодавній колонці на The Economist Головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного одним з пріоритетів названо необхідність нарощування резервів.

"В України також обмежені можливості тренувати резерви на власній території. Ми не можемо легко проводити ротацію солдатів на фронті. Більше того, Росія може завдати удару по навчальних центрах. Також в українському законодавстві є прогалини, які дозволяють громадянам ухилятися від виконання своїх обов'язків", - пише він.

Проблема мобілізації кількохрівнева. Влада боїться публічно комунікувати про необхідність повномасштабної мобілізації. Суспільство живе в альтернативній реальності, де війна наче десь далеко. І в цей же час, Силам оборони потрібне підкріплення через те, що військові гинуть, отримують поранення, а дехто самовільно залишає частину (іде в СЗЧ).

У новому епізоді подкасту "Вголос" ми озвучуємо текст журналістів УП Рустема Халілова, Михайла Кригеля та Ольги Кириленко "В останній штурм замість 12 людей пішло 4". Чому наявної мобілізації замало і як поліпшити рекрутинг до війська".

Ви почуєте про проблеми мобілізації та заклики, які для неї шкідливі, а також про успішні приклади рекрутингу підрозділів ЗСУ.

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Мобилизация или альтернативная реальность? Как государство (не) рекрутирует в армию. Аудиоверсия
5 ноября 2023, 15:40 — Рустем Халилов, Михаил Кригель, Ольга Кириленко
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