Как российские спецслужбы пытались подавить Евромайдан и готовили вторжение в Украину. Аудиоверсия

За шість днів після ганебної втечі з України експрезидент Янукович підготував листа Володимиру Путіну. Його зміст фактично зводився до прохання про введення армії РФ в Україну і мав легітимізувати застосування російських військ на українській території. Дозвіл на нього Путін отримав від Ради Федерації РФ.

Проте все, що ми знаємо тепер про події того періоду, свідчить про тривалу й системну присутність високопоставлених "радників та консультантів" з російських спецслужб в історії Євромайдану на всіх рівнях - від організаційного супроводу силовиків до маніпуляції діями самого колишнього Президента України. Про деталі цієї участі розповідає черговий епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалами статті Стаса Козлюка та Євгена Будерацького "Так починалася війна. Як ФСБ підривала довіру до Євромайдану і готувала вторгнення російської армії".