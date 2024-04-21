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УП. Вголос

Приговор после смерти. Как погибшего добровольца признали виновным в деле о сопротивлении незаконным вырубкам леса. Аудиоверсия

Евгений Руденко — Воскресенье, 21 апреля 2024, 13:27

Валерій Краснян з позивним "Барс", ветеран війни та доброволець з поважним послужним списком, був посмертно засуджений за хуліганство та незаконне володіння зброєю за інцидент у 2016 році, коли він разом з побратимами намагався зупинити транспорт з незаконно вирубаним лісом. По загибелі "Барса" в його справі спливли несподівані докази, про які родина з адвокатами дізналася вже по факту оголошення вироку. Із чого постала справа Красняна і чому його родина і досі змушена відстоювати в суді його чесне ім'я – розповідає подкаст "УП. Вголос" за матеріалом Євгена Руденка "Засуджений після смерті. Як загиблого штурмовика Барса визнали винним у хуліганстві та незаконному поводженні зі зброєю".

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УП. Вголос

УП. Вголос – это новый подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Приговор после смерти. Как погибшего добровольца признали виновным в деле о сопротивлении незаконным вырубкам леса. Аудиоверсия
21 апреля 2024, 13:27 — Евгений Руденко
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