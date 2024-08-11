Белый форпост Луганщины: в каких условиях защищают Белогоровку. Аудиоверсия

Білогорівка на Луганщині до 2022 року не була широко відомим місцем. Однак з повномасштабним вторгненням її спіткала ціла серія випробувань: і окупація, і звільнення за кілька місяців, і вимушена евакуація нечисленних жителів, і коротка слава "другої Чорнобаївки". Українські захисники не лише зупинили ворога, але й зберегли контроль над селищем попри значні втрати, а згодом – попри постійний брак людей. Тепер бійці вимушені утримувати свої позиції без натяку на ротацію по кілька місяців поспіль. Про людський вимір оборони стратегічно важливих для фронту висот розповідає подкаст "УП. Вголос" за матеріалом Ольги Кириленко "Битва за білі гори. Що насправді відбувається в Білогорівці, яка практично не з'являється в новинах".