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УП. Вголос

Конец люстрации. Сработал ли закон об очищении власти и как жить без него. Аудиоверсия

Роман Романюк — Воскресенье, 19 января 2025, 11:15

Нинішній рік стане першим з часів Революції Гідності, коли чиновники всіх рангів, які обіймали свої посади за часів президентства Януковича, зможуть знову призначатися на посади на державній службі. Ворота для камбеку багатьох знайомих облич відкриваються автоматично: торік сплив термін дії закону про люстрацію.

Хороші новини для колись наймогутніших можновладців українських регіонів – це чийсь лихий умисел, недолік законодавства чи закон насправді "ні в чому не винен"? Як відбувалося ухвалення та імплементація люстраційного законодавства після 2014 року та чи була з нього очікувана користь? 

Відповіді на ці питання нинішній епізод подкасту "УП. Вголос" отримує з матеріалу Романа Романюка "Люстрація закінчилась: що вона дала, чи спрацювала і як жити без неї".

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УП. Вголос

УП. Вголос – это подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Конец люстрации. Сработал ли закон об очищении власти и как жить без него. Аудиоверсия
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