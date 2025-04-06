Трагедия Бучи: как происходит суд над оккупантом. Аудиоверсия

Суди щодо воєнних злочинів росіян в Україні в основному відбуваються без присутності обвинувачених. Суд над Ніколаєм Карташевим є одним з небагатьох вийнятків. Його звинувачують, зокрема, в причетності до вбивства у Бучі в складі групи військовослужбовців армії РФ охоронця магазину Валерія Колтунова. Вже на початку 2023 року Карташев потрапив в полон в районі Кремінної й через причетність до воєнного злочину не потрапив на обмін.

Але під час одного з останніх засідань суд на вимогу адвоката Карташева, пославшись на Женевські конвенції, пішов у закритий режим роботи. В чому суть справи Карташева та якими були обставини його присутності в Київській області на початку повномасштабного вторгнення? Про це розповідає епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Стаса Козлюка "Живий щит. Як росіяни прикривали свої штаби цивільними в Бучі".