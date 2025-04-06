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УП. Вголос

Трагедия Бучи: как происходит суд над оккупантом. Аудиоверсия

Стас Козлюк , Евгений Будерацкий — Воскресенье, 6 апреля 2025, 11:56

Суди щодо воєнних злочинів росіян в Україні в основному відбуваються без присутності обвинувачених. Суд над Ніколаєм Карташевим є одним з небагатьох вийнятків. Його звинувачують, зокрема, в причетності до вбивства у Бучі в складі групи військовослужбовців армії РФ охоронця магазину Валерія Колтунова. Вже на початку 2023 року Карташев потрапив в полон в районі Кремінної й через причетність до воєнного злочину не потрапив на обмін.  

Але під час одного з останніх засідань суд на вимогу адвоката Карташева, пославшись на Женевські конвенції, пішов у закритий режим роботи. В чому суть справи Карташева та якими були обставини його присутності в Київській області на початку повномасштабного вторгнення? Про це розповідає епізод подкасту "УП. Вголос" за матеріалом Стаса Козлюка "Живий щит. Як росіяни прикривали свої штаби цивільними в Бучі"

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УП. Вголос

УП. Вголос – это подкаст "Украинской правды", в котором мы будем начитывать лучшие тексты, выходившие в течение недели. Если вы не успеваете читать Украинскую правду, то теперь вы можете ее слушать.

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Трагедия Бучи: как происходит суд над оккупантом. Аудиоверсия
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