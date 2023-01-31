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War-life balance

Как мы работаем, выгораем и устаем, тратим деньги, и при чем тут отключения света

Алина Полякова — Вторник, 31 января 2023, 17:35

Це третій епізод подкасту "War-life balance" – нового подкасту "Української правди" у якому журналістка Аліна Полякова та медична психологиня, гештальт і травма психотерапевтка Юлія Кос говорять про те, як впоратись з тими проблемами, з якими нам довелось зіткнутися з початком війни. 

Слухайте подкаст "War-life balance" на зручній платформі:
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Що робити, якщо ви втратили роботу? Як не вигорати і не доводити себе до хронічної втоми, якщо робота у вас залишається? Як працювати з постійними вимкненнями світла і повітряними тривогами? Як наважитись взяти вихідний чи попросити про підвищення зарплатні? Як змінити кар'єру?

Чому ретрит на Балі – не адаптивний метод боротьби з вигоранням? Що потрібно, щоб відновлюватись? Чому важливо мріяти? Що для нас гроші? Чому ми стали більш компульсивно їх витрачати? Чому ми донатимо?

Про це та інше в новому випуску подкасту "War-life balance".

Слухайте також інші епізоди подкасту: 

War-life balance

Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.

В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт и травма психотерапевта Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.

Как мы работаем, выгораем и устаем, тратим деньги, и при чем тут отключения света
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