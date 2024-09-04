Страх, тревога, тревожные расстройства
У новому епізоді подкасту "War-Life Balance" ми розбираємося, як відрізнити тривожність від страху, що відчуваємо під час повітряних тривог, і як розпізнати панічні атаки. Також обговорюємо самодіагностику тривожних розладів та які фактори, зокрема війна, можуть сприяти їх розвитку.
Дізнаємося, що таке фоновий рівень тривожності, як на нього впливають новини та соціальні мережі, а також говоримо про травму свідка. І, найголовніше – коли настає момент звернутися за допомогою до фахівця.
Цей епізод вийшов за підтримки 100CBD.com.ua
War-life balance
Поиски себя во время войны, построение романтических отношений и отношений с семьей и близкими, поиск сил на работу во времена отключения электроэнергии, осознание и принятие смерти – проблемы, с которыми всем нам пришлось столкнуться с началом войны.
В новом подкасте War-life balance от "Украинской правды" журналистка Алина Полякова и медицинская психологиня, гештальт- и травма-психотерапевтка Юлия Кос говорят о том, как справиться с этими проблемами и удержать этот баланс.