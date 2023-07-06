Приватизация во время войны: продажа за бесценок или сохранение коррупционных схем
В Україні існує понад 3 тисячі державних підприємств, з яких лише дуже незначна частка є прибутковими. Протягом років різні уряди намагалися зменшити роль держави в економіці та продати хоча б частину держкомпаній. Однак досягти суттєвого успіху на цьому напрямку поки що не вдалося.
Нова спроба відновити приватизацію розпочинається зараз, під час повномасштабної війни. Та чи доречно продавати державне майно у той час, коли його вартість є найменшою?
У цьому подкасті ми подискутуємо на тему великої приватизації в умовах великої війни. Також ми розпитаємо голову підкомітету Верховної Ради з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Олексія Мовчана про те, за скільки можна продати державні компанії і що чекає на потенційних інвесторів?
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Хроніки економіки
Успеть за всеми экономическими событиями в Украине бывает непросто, особенно в условиях, когда украинская экономика стала одной из приоритетных целей РФ во время войны.
Успевать за мировой экономикой в таких условиях и вовсе может оказаться задачей "со звездочкой".
Как экономика Украины переживает сложнейший период в современной истории? Что будет с нашими сбережениями и какое настоящее и будущее ожидает курс гривны? Как война оказывает влияние на экономику мира?
В новом подкасте Экономической правды журналисты Дана Гордийчук и Ярослав Винокуров попытаются ответить на эти вопросы, а также подробно объяснить, как работает экономика страны и мира.