Один из "оси зла". Глобальные амбиции, суровые реалии и неочевидные партнеры Ирана

Якби вас попросили пригадати щось про Іран, найвірогідніше, ви б сказали, що це країна, яка перебуває у так званій "осі зла" з Росією, Китаєм та КНДР. А ще - що нещодавно там були масові протести за права жінок після загибелі 22-річної Махси Аміні, які вийшли за межі Ірану. А ще - хоча це, мабуть, було б найпершою асоціацією - з вересня минулого року українські військові збивають дрони-камікадзе Shahed, які запускає Росія. При тому що Іран офіційно не вважає себе стороною конфлікту.

Ісламська республіка Іран - це складна країна, якою керує не президент, а лідер Ісламської революції, а в основі її ідеї державотворення лежить знищення єврейської держави - Ізраїлю. Тож не дивно, що у нинішньому протистоянні між Ізраїлем та ХАМАС, Іран фінансово та збройно підтримує палестинських бойовиків. Однак в історії були випадки, коли у війні Іран та Ізраїль виступали ледь не союзниками. І це - не єдиний несподіваний факт про Іран. Чого тільки варта співпраця України та Ірану у галузі літакобудування!

Як варто розуміти поведінку Ірану на міжнародній арені, внутрішньополітичну ситуацію в країні, її інтереси у війні Ізраїлю та ХАМАС, історію українсько-іранської співпраці і те, як тепер Україні будувати відносини з Іраном? Говоримо про це у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Володимиром Джиджорою, дипломатом, який у 1997-2001 працював секретарем Посольства України в Ісламській Республіці Іран, а нині - віце-президентом Асоціації національної та громадської безпеки України з європейської та євроатлантичної інтеграції.