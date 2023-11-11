Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Реклама:
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

Один из "оси зла". Глобальные амбиции, суровые реалии и неочевидные партнеры Ирана

Алена Куренкова, Олег Павлюк — Суббота, 11 ноября 2023, 17:41

Якби вас попросили пригадати щось про Іран, найвірогідніше, ви б сказали, що це країна, яка перебуває у так званій "осі зла" з Росією, Китаєм та КНДР. А ще - що нещодавно там були масові протести за права жінок після загибелі 22-річної Махси Аміні, які вийшли за межі Ірану. А ще - хоча це, мабуть, було б найпершою асоціацією - з вересня минулого року українські військові збивають дрони-камікадзе Shahed, які запускає Росія. При тому що Іран офіційно не вважає себе стороною конфлікту.

Ісламська республіка Іран - це складна країна, якою керує не президент, а лідер Ісламської революції, а в основі її ідеї державотворення лежить знищення єврейської держави - Ізраїлю. Тож не дивно, що у нинішньому протистоянні між Ізраїлем та ХАМАС, Іран фінансово та збройно підтримує палестинських бойовиків. Однак в історії були випадки, коли у війні Іран та Ізраїль виступали ледь не союзниками. І це - не єдиний несподіваний факт про Іран. Чого тільки варта співпраця України та Ірану у галузі літакобудування!

Як варто розуміти поведінку Ірану на міжнародній арені, внутрішньополітичну ситуацію в країні, її інтереси у війні Ізраїлю та ХАМАС, історію українсько-іранської співпраці і те, як тепер Україні будувати відносини з Іраном? Говоримо про це у новому епізоді подкасту "світ не sweet" з Володимиром Джиджорою, дипломатом, який у 1997-2001 працював секретарем Посольства України в Ісламській Республіці Іран, а нині - віце-президентом Асоціації національної та громадської безпеки України з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Слухайте подкаст «Світ не Sweet» на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify SoundcloudSoundcloud YouTubeYouTube RSSRSS

Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку

"Cвіт не Sweet" – это экспериментальный подкаст о международной политике (и не только), который для вас готовят Аленка Куренкова и Олег Павлюк. Авторы подкаста могут забывать фамилии политиков, ошибаться, неуместно смеяться, но, несмотря на это, максимально душевно рассказывают о международной и всех важных событиях, происходящих за пределами Украины. 

Реклама:
Один из "оси зла". Глобальные амбиции, суровые реалии и неочевидные партнеры Ирана
11 ноября 2023, 17:41 — Алена Куренкова, Олег Павлюк
Трагедия 128-й, уничтожение "Аскольда", Abrams и Archer в Украине - главное о войне за неделю
10 ноября 2023, 11:39 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
План на 50 миллиардов евро: как и когда Украина получит деньги от ЕС?
9 ноября 2023, 15:02 — Дана Гордийчук, Ярослав Винокуров
Динозавры отдыхают. О чем рассказывают скелеты и отпечатки животных в центре Киева
7 ноября 2023, 15:52 — Дмитрий Симонов
Тактическая медицина и ваше здоровье в армии. Говорим о базе с боевым медиком
6 ноября 2023, 15:26 — Наталья Бушковская
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
5 эпизодов
Головна обсерваторія
14 эпизодов
Ранкова доза
18 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кавун та тютюн
9 эпизодов
Кляті питання
192 эпизода
Сафарі
13 эпизодов
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
37 эпизодов
Хроніки економіки
44 эпизода
УП. Вголос
35 эпизодов
(не)Безпечна Країна
28 эпизодов
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
20 эпизодов
Культура всего
87 эпизодов
Температура — нормальная!
71 эпизод
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Життя бентежне
10 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов