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Кавун та тютюн

Крымское сопротивление. Что происходило в Крыму с момента его оккупации? Говорим с Тамилой Ташевой

Севгиль Мусаева, Алим Алиев — Воскресенье, 26 февраля 2023, 19:33

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

Перший епізод подкасту "Кавун та тютюн" – про єдність українців та кримських татар в протистоянні одному ворогові. Про те, що відбувалося в Криму напередодні і після його окупації Росією. І як сама Росія обрала своїми ворогами кримських татар та українців.

Про те, що відбувалось в Криму всі роки з моменту окупації півострова, говоримо з Тамілою Ташевою –  постійною представницею президента України в АР Крим. 

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
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Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

Крымское сопротивление. Что происходило в Крыму с момента его оккупации? Говорим с Тамилой Ташевой
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