Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кавун та тютюн

"Всех арестовать невозможно". Мустафа Джемилев о крымскотатарском и украинском сопротивлении в СССР

Севгиль Мусаева, Алим Алиев — Вторник, 14 марта 2023, 13:13

Перед вами другий епізод подкасту "Кавун та тютюн" – програми про те, що об'єднує українців та кримських татар.

Цього разу ми говоримо про боротьбу двох народів з одним супротивником, який здавався непереможним. Бо цим супротивником була радянська влада. 

Новий епізод розповідає про кримськотатарський рух за повернення на батьківщину та те, як в цій боротьбі корінному народові Криму допомагали українські дисиденти.

1944 року радянська влада депортувала з Криму всіх кримських татар. У товарних вагонах їх повезли в Середню Азію та на Урал. Через нелюдські умови в дорозі і в місцях депортації за лічені роки загинула майже половина народу. 

Протягом 12 років кримські татари мали статус спецпереселенців. Їх обмежили в правах, у тому числі в праві пересування. Паспорта кримським татарам видали тільки в 1956 році.

А 1967 року вийшов указ президії Верховної Ради СРСР "Про громадян татарської національності, які раніше проживали в Криму". В ньому нібито знімали обмеження з кримських татар, і навіть говорилось про огульні звинувачення, які  "необґрунтовано віднесли до всього татарського населення Криму". Але насправді шлях в Крим для його корінного народу все одно залишався закритим.

Коли вийшов цей указ, гостю цього подкасту не виповнилося 24-х. І він вже встиг як дисидент отримати перший термін ув'язнення. 

В новому епізоді розмовляємо з лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим, який 15 років провів у радянських тюрмах та лагерях, виборюючи право свого народу на повернення додому.

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud

Подписывайся на наш ютуб-канал.

Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

"Всех арестовать невозможно". Мустафа Джемилев о крымскотатарском и украинском сопротивлении в СССР
14 марта 2023, 13:13 — Севгиль Мусаева, Алим Алиев
Люди искусства Сакартвело на протестах в Тбилиси
13 марта 2023, 17:33 — Константин Дорошенко
Путина – за решетку. Все, что нужно знать о трибунале по агрессии России
11 марта 2023, 17:54 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
"Ранкова доза" провинции. Луцк Оксаны Забужко
11 марта 2023, 08:00 — Роман Романюк
"На часі", мультидисциплинарный фестиваль молодой украинской культуры
10 марта 2023, 19:33 — Константин Дорошенко
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
16 эпизодов
War-life balance
9 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
157 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
3 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
8 эпизодов
Хроніки економіки
9 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
5 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
15 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
56 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов