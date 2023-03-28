Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop
Кавун та тютюн

Украинская и крымскотатарская литературы. Что общего? Обсуждаем с Катериной Калитко

Алим Алиев, Рустем Халилов — Вторник, 28 марта 2023, 12:16

В 1925 році двоє діячів кримськотатарської культури Осман Акчокракли та Усеїн Боданінський відправились в етнографічну експедицію Кримом. Коли вони перебували неподалік від Судака, в будинку місцевого старійшини, їм показали рукопис. Виявилось, що документу понад 270 років.

Так в їхніх руках опинилася поема "Тугай-бей", яку потім визнають перлиною кримськотатарської поезії XVII ст.

Її автор – кримськотатарський поет, а до того ж і зять Тугай-Бея, Джанмухаммед – написав твір про похід Іслям Ґерая III і Богдана Хмельницького на Польщу.

Ця картина епохальної спільної боротьби українського і кримськотатарського народів була висвітлена також і в поемі "Сефернаме" ("Сказання про похід") Едіпа Ефенді.

Перед вами подкаст "Кавун та тютюн" – програма про те, що об'єднує українців та кримських татар. І цей епізод – літературний.

Зближення української та кримськотатарської літератур – це не тільки про висвітлення спільних сторінок історії. Як саме письменники та поети двох народів впливали один на одного? Які теми їх об'єднували? Що з кримськотатарської літератури можна прочитати українською та навпаки?

Про це ми говоримо з українською поетесою та перекладачкою, лауреаткою Шевченковської премії Катериною Калитко.

Слухайте подкаст "Кавун та тютюн!" на зручній платформі:
Apple Podcasts Google Podcasts Spotify Soundcloud RSS

Підписуйся на наш ютуб-канал

Кавун та тютюн

"Кавун та тютюн" – подкаст про те, що об'єднує українців та кримських татар.

В кожному епізоді ми будемо знаходити це спільне в різних сферах – в сторінках історії, в музиці, в літературі, кухні. Будемо запрошувати гостей та обговорювати з ними те, що нас об'єднує, а також і те, що в двох народів є індивідуального.

І назва нашої програми – це теж один з прикладів того близького, що є між українцями та киримли. Тютюн – так звучить слово і кримськотатарською, і українською, і означає воно одне. Кавун – і це слово теж є в обох мовах. Але кримські татари кавуном називають диню. Так єдина форма містить різний для двох народів сенс.

Украинская и крымскотатарская литературы. Что общего? Обсуждаем с Катериной Калитко
28 марта 2023, 12:16 — Алим Алиев, Рустем Халилов
Борьба за Африку. Как Россия ищет себе союзников в "войне" против Запада
25 марта 2023, 16:17 — Олег Павлюк, Алена Куренкова
"Любая цель сводится к поведению": Куда приводят неправильно поставленные цели и как планировать во время войны
24 марта 2023, 18:36 — Федор Попадюк, Анастасия Кориновская
Удары по Одессе и Запорожью, ситуация в Бахмуте и Авдеевке РФ расконсервирует танки Т-54 — главное о войне за неделю
23 марта 2023, 20:46 — Федор Попадюк, Евгений Будерацкий
Стартапы положили Silicon Valley Bank. Начался ли новый финансовый кризис?
23 марта 2023, 12:15 — Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук
Все подкасты...
Каналы
24.02: Реконструкція
1 эпизод
Ранкова доза
17 эпизодов
War-life balance
11 эпизодов
Українські 90-ті
6 эпизодов
Кляті питання
159 эпизодов
Чому вони крадуть?
6 эпизодов
Кавун та тютюн
4 эпизода
Сафарі
3 эпизода
Cвіт не Sweet. Подкаст про міжнародку
10 эпизодов
Хроніки економіки
11 эпизодов
УП. Вголос
17 эпизодов
(не)Безпечна Країна
7 эпизодов
Один одному
23 эпизода
Евродонбасс
4 эпизода
Я не встигаю!
16 эпизодов
Температура — нормальная!
59 эпизодов
Життя бентежне
10 эпизодов
Культура всего
57 эпизодов
Ок и шо?
78 эпизодов
Украина после карантина
13 эпизодов
У тіні
1 эпизод
Онлайн[за]хист
3 эпизода
Медиаболь!
10 эпизодов
Minddetox Essays
11 эпизодов
До попкорну з Анною Паленчук
9 эпизодов
#укрдерждовгобуд
7 эпизодов